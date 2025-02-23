تكنولوجيا: سامسونج تعيد تصميم S Pen لهاتف Galaxy Z Fold7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعدما فقد S Pen الخاص بهاتف Galaxy S25 Ultra بعض ميزاته هذا العام، تبدو الشائعات حول تحديث القلم القادم لهاتف Galaxy Z Fold7 مطمئنة إلى حد ما.

ووفقًا لتقرير جديد على منصة X، تعمل سامسونج على إعادة تصميم S Pen الخاص بهذا الهاتف، حيث سيصبح أكثر سُمكًا. يبقى السؤال: هل تهدف الشركة إلى تحسين بيئة العمل وسهولة الاستخدام، أم أنها تخطط لإضافة ميزات جديدة تتطلب مساحة داخلية أكبر؟

على عكس سلسلة Galaxy S Ultra، لا تحتوي هواتف Galaxy Z Fold على مكان مخصص داخل الهيكل لتخزين S Pen، مما يستلزم شراؤه بشكل منفصل مع حافظة مخصصة لحمله.

وهذا يمنح سامسونج حرية أكبر في تعديل تصميم القلم دون القلق بشأن التأثير على بنية الهاتف الداخلية.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول المزايا الجديدة، لكننا نأمل أن تحافظ سامسونج على ميزات Bluetooth وAir Actions في الإصدار القادم.

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