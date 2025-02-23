تكنولوجيا: هاتف Huawei Hi Nova 12Z الجديد يبدو هاتف اقتصادي بمواصفات مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد Hi Nova 12Z، لكن الجهاز غير متاح حاليًا في الأسواق العالمية.

ففي الصين، يُباع الهاتف بحوالي 300 دولار، إلا أنه غير مؤهل (ربما من حيث التوافق مع بعض الشبكات أو الخدمات) حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هواوي تنوي إطلاقه عالميًا، لكنه يبدو بمثابة نسخة محسنة من Nova 12، الذي يتوفر بإصدار SE في بعض المناطق خارج الصين.

على مستوى الأداء، يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة، لكنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وهو أمر قد يبدو غريبًا بالنظر إلى سعره.

لم تكشف الشركة عن هوية المعالج المستخدم، لكن الهاتف يعمل بنظام اندرويد معدل بشكل كبير، ويفتقر إلى خدمات جوجل، بما في ذلك متجر Play.

أما الشاشة، فيأتي الهاتف بلوحة OLED بقياس 6.67 بوصة ودقة 2400×1080 بكسل. ووفقًا للمواصفات الرسمية، تدعم الشاشة تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، وتوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 92%، مما يمنح الهاتف تصميمًا أنيقًا وبسيطًا.

فيما يخص الكاميرات، يتميز Nova 12Z بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يضم الهاتف كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لاستشعار العمق.

على صعيد الأداء، يعتمد الهاتف على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مع تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت. أما البطارية، فتبلغ 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

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