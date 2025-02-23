تكنولوجيا: تسريب صور جذابة لهاتف Motorola Razr 60 Ultra باللون الأحمر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب الشهير إيفان بلاس تفاصيل جديدة عن الهاتف الذي يُتوقع أن يكون خليفة Razr 50 Ultra، والذي تم تسويقه في أمريكا الشمالية باسم Razr Plus 2024.

ووفقًا للتسريبات السابقة، لا يبدو أن Razr 60 Ultra يختلف كثيرًا عن سابقه من حيث التصميم، لكنه يحمل بعض التغييرات التي تميزه كإصدار 2025.

من بين هذه التغييرات، استخدمت موتورولا لوحة خلفية بتأثير جلدي، وهو ما رأيناه سابقًا في Razr 40. وعلى الأرجح، سيكون هذا الجلد اصطناعيًا وليس مشتقًا من مصادر طبيعية.

كما كشف التسريب عن خيار لون جديد يُعرف باسم Rio Red، وهو ثاني لون يتم تسريبه للهاتف حتى الآن، مما يشير إلى أن موتورولا قد تقدم خيارات أخرى عند الإطلاق.

يعد هذا التسريب أيضًا الأول الذي يعرض Razr 60 Ultra من جميع الزوايا، مما يمنحنا نظرة أوضح على تصميمه. وعلى الرغم من أن الأبعاد الدقيقة للهاتف لم تُكشف بعد، إلا أنه يبدو رفيعًا للغاية، وربما أنحف من سابقه. للمقارنة، يبلغ سمك Razr 50 Ultra 7.1 مم عند الفتح و15.3 مم عند الإغلاق.

من ناحية المواصفات، تشير التسريبات الأخيرة إلى أن الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite بنسخته ثُمانية النواة، مما يجعله أحد أقوى الهواتف القابلة للطي لهذا العام.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التاريخ الظاهر في الصور المسربة إشارة مؤكدة إلى موعد الإطلاق في الوقت الحالي.

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