تكنولوجيا: ASUS تكشف عن فارة مبتكرة بميزة موزع العطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما تميزت ASUS بتطوير ملحقات ألعاب عالية الجودة، لكنها هذه المرة قررت استهداف حاسة أخرى: حاسة الشم.

كشفت الشركة عن Asus Spragrance Mouse، وهي فارة جديدة تحتوي على موزع للزيوت العطرية. وفقًا لـ ASUS، يضم الجهاز مقصورة داخلية مخصصة لحفظ قارورة قابلة لإعادة التعبئة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة زيوتهم العطرية المفضلة. كما يمكن غسل القارورة وإعادة استخدامها بسهولة.

أما من حيث التصميم، فتبدو الفارة عادية إلى حد كبير، حيث تأتي بهيكل بلاستيكي مريح يناسب قبضة اليد. وتتميز بأقدام PTFE التي تضمن انزلاقًا سلسًا وسريعًا، بينما يمكن ضبط حساسية المستشعر بين 1200 و1600 و2400 نقطة في البوصة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الفارة على مفاتيح منخفضة الضوضاء، مصممة لتحمل 10 ملايين نقرة.

تعمل الفارة بواسطة بطارية AA واحدة، وتزعم ASUS أنها قد تدوم حتى عام كامل قبل الحاجة إلى الاستبدال. كما تدعم الاتصال عبر Bluetooth (المعيار غير محدد حتى الآن) أو من خلال دونجل USB-A بتردد 2.4 جيجاهرتز، والذي يتم تخزينه في مقصورة البطارية.

هذه المقصورة توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى قارورة الزيت العطري، ما يسمح للمستخدمين بتعبئتها بالزيوت العطرية أو أي سوائل أخرى ذات روائح مميزة.

تتوفر الفارة بلونين: الأبيض والوردي القزحي. وحتى الآن، لم تكشف ASUS عن تفاصيل السعر أو موعد التوفر.

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