تكنولوجيا: ظهور مفاجئ لهاتف Google Pixel 9a في تسريب Galaxy S25 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا العديد من التسريبات حول هاتف Samsung Galaxy S25 Edge، لكن أحدها حمل مفاجأة غير متوقعة، حيث ظهر هاتف Google Pixel 9a في فيديو يعرض إمكانيات كاميرا الجهاز.

من المنتظر أن تطلق جوجل هاتفها الجديد بسعر مناسب خلال شهر مارس، ليكون منافسًا مباشرًا لهاتف سامسونج القادم وكذلك iPhone 16E.

أما عن الظهور غير المتوقع لـ Pixel 9a، فقد كشف الفيديو عن الجزء الخلفي للهاتف، حيث بدا تصميمه مطابقًا للتسريبات الأخيرة. اللافت أن وحدة الكاميرا تبدو شبه مدمجة مع الظهر، وهو ما أكدته التقارير الحديثة حول الجهاز.

كذلك، أظهر الفيديو الحواف المشطوفة التي تربط الواجهة الخلفية بالإطار الجانبي، مما يشير إلى أن جوجل قد تتخلى عن بعض السمات التقليدية لسلسلة A-Series.

ورغم أن التصميم يبدو بسيطًا دون جزيرة كاميرا بارزة، فإن ذلك قد يكون ميزة، حيث يساعد في الحفاظ على تكامل وحدة الكاميرا مع ظهر الهاتف. الفيديو، الذي تم حذفه لاحقًا، لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول Pixel 9a، لكن تسريبات سابقة قدمت لمحة عن مواصفاته المتوقعة.

بحسب التقارير، سيعمل الهاتف بمعالج Tensor G4، وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف Pixel الأخرى. كما سيضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وأخرى Ultrawide بدقة 13 ميجابكسل.

ومن الداخل، يتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 23 واط. أما بالنسبة للشاشة، فمن المحتمل أن تأتي بقياس 6.3 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

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