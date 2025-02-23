شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الفروق بين هاتفى iPhone 16e وiPhone 16 pro max ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطور التكنولوجيا بشكل مستمر، تقدم شركة Apple إصدارات جديدة من هواتفها الذكية بشكل دوري، مما يجعل المستخدمين في حيرة من أمرهم عند الاختيار بين الطرازات المختلفة، وقد كشفت الشركة مؤخرا عن أحدث هواتفها وهو iPhone 16e، والذي يعتبر فئة خاصة من هواتف أبل، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 16e وiPhone 16 Pro Max، وذلك لتسليط الضوء على أبرز الفروق بينهما، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك.

iPhone 16e

التصميم: هيكل من الألومنيوم مع خيارات ألوان متعددة.

الشاشة: OLED مقاس 6.1 بوصة.

المعالج: شريحة A18.

الكاميرا: كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

الميزات الإضافية: زر "الإجراء" القابل للتخصيص، منفذ USB-C، دعم Face ID.

عمر البطارية: حتى 26 ساعة من تشغيل الفيديو.

السعر والتوفر: يبدأ من 599 دولارًا، الطلب المسبق من 21 فبراير، في المتاجر من 28 فبراير.

iPhone 16 Pro Max

التصميم والشاشة إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج خلفي مات، بتصميم فاخر.

الشاشة:شاشة Super Retina XDR، بحجم 6.7 بوصة.

المعالج: A17 Pro Bionic (أداء فائق مع وحدة معالجة رسومات أقوى).

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8GB.

الكاميرا الخلفية:

كاميرا رئيسية: 48 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل.

كاميرا تليفوتوغرافيك: 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل (بدعم Portrait Mode وNight Mode والتصوير السينمائي).

البطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

التخزين يضم الخيارات: 256GB، 512GB، 1TB.



