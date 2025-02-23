شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماد زراعى جديد قد يزيل ثانى أكسيد الكربون من الهواء ويحسن جودة التربة والان مع تفاصيل الخبر

كشف باحثون بدراسة حديثة، أن سمادًا زراعيًا جديدًا باستخدام سيليكات الكالسيوم يمكنه احتجاز ثاني أكسيد الكربون مع تحسين صحة التربة.

وقالت الدراسة، تم تحديد طريقة محتملة لتقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتتضمن مادة يمكن استخدامها في الزراعة، يستخدم هذا النهج معادن محددة لتسريع العملية الطبيعية لتعدين الكربون، وهي طريقة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جهود إزالة الكربون.

وتشير الأبحاث إلى أنه من خلال تعديل معادن معينة، يمكن امتصاص ثاني أكسيد الكربون وحبسه في مركبات مستقرة بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية، مما قد يؤدي إلى احتجاز مليارات الأطنان سنويًا، ويعتقد العلماء أن هذا الابتكار يمكن أن يكمل استراتيجيات التخفيف من آثار المناخ الحالية مع الاستفادة من الممارسات الزراعية.

دراسة تحدد عملية أسرع لالتقاط الكربون

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، وجد الباحثون أن سيليكات الكالسيوم تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أكبر من سيليكات المغنيسيوم المستخدمة تقليديًا، تجعل سرعة التفاعل هذه منها خيارًا واعدًا لإزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع.

وتشير الدراسة، التي قادها الكيميائي ماثيو كانان من جامعة ستانفورد والباحث ما بعد الدكتوراه يوكسوان تشين، إلى أن دمج هذه المواد في التربة الزراعية يمكن أن يوفر فائدة مزدوجة ، وتحسين جودة التربة مع إزالة ثاني أكسيد الكربون الجوي.

تحويل المعادن قد يعزز الكفاءة

وتم تطوير طريقة لإنتاج سيليكات الكالسيوم عن طريق تسخين خليط من أكسيد الكالسيوم (CaO) وسيليكات المغنيسيوم في درجات حرارة عالية.

وأدت هذه العملية، التي تسهل تبادل المعادن، إلى مادة تربط ثاني أكسيد الكربون بآلاف المرات أسرع من التهوية الطبيعية ، وفي حديثه إلى مجلة ساينس، أشار كانان إلى أنه في حين أن سيليكات المغنيسيوم وفيرة، فإن سيليكات الكالسيوم أقل توفرًا وتتطلب المعالجة، وتحدد الدراسة تقنية لإنتاج CaO من الحجر الجيري، على الرغم من أن التقاط الانبعاثات من هذه العملية لا يزال يشكل تحديًا.

التأثيرات العملية على الزراعة

ويستخدم المزارعون حالياً كربونات الكالسيوم لتقليل حموضة التربة، ويطبقون نحو مليار طن منها سنوياً ، ومن الممكن أن يخدم استبدالها بسيليكات الكالسيوم وأكسيد المغنيسيوم نفس الغرض مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون في الوقت نفسه ، وقد بدأت التجارب الميدانية في لويزيانا ونيوجيرسي لتقييم التأثيرات المحتملة على صحة التربة.

ووفقاً للتقارير، يجري فحص المخاوف بشأن الشوائب الموجودة في المعادن، مثل المعادن النزرة، قبل التنفيذ على نطاق واسع.