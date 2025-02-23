شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة بأجهزة أبل تدعم تقنية Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد Apple Intelligence واحدة من أقوى وأحدث التقنيات التي أطلقتها آبل مؤخرًا، وهي متاحة الآن ضمن تحديثات iOS 18.3 وmacOS Sequoia 15.3 وiPadOS 18.3، إليك القائمة الكاملة للأجهزة التي تدعم هذه التقنية:

أجهزة iPhone

‏ • iPhone 16e

‏ • iPhone 16

‏ • iPhone 16 Plus

‏ • iPhone 16 Pro

‏ • iPhone 16 Pro Max

‏ • iPhone 15 Pro

‏ • iPhone 15 Pro Max

أجهزة Mac

‏ • MacBook Air بمعالج M3

‏ • MacBook Air بمعالج M2

‏ • MacBook Air بمعالج M1

‏ • MacBook Pro بمعالج M4

‏ • MacBook Pro بمعالج M3

‏ • MacBook Pro بمعالج M2

‏ • MacBook Pro بمعالج M1

‏ • iMac بمعالج M4

‏ • iMac بمعالج M3

‏ • iMac بمعالج M1

‏ • Mac mini بمعالج M4

‏ • Mac mini بمعالج M2

‏ • Mac mini بمعالج M1

‏ • Mac Studio بمعالج M2

‏ • Mac Studio بمعالج M1

‏ • Mac Pro بمعالج M2

أجهزة iPad

‏ • iPad Pro بمعالج M4

‏ • iPad Pro بمعالج M2

‏ • iPad Pro بمعالج M1

‏ • iPad Air بمعالج M2

‏ • iPad Air بمعالج M1

‏ • iPad mini بمعالج A17 Pro

مزايا تقنية Apple Intelligence

تطرح آبل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تدريجيًا عبر تحديثات متعددة:

المزايا الأولى التي تم إطلاقها

• أدوات تحليل النصوص التي تتيح مراجعة كتاباتك واقتراح تعديلات بأنماط مختلفة، أو التدقيق اللغوي والإملائي.

• ميزة تلخيص الإشعارات، لجعل التنبيهات أكثر تفاعلية.

• أدوات تلخيص المحتوى في تطبيقات Mail وSafari وMessages.

تحديثات Siri الجديدة

وصلت أولى التحديثات الخاصة بالمساعد الصوتي Siri في إصداري iOS 18.1 وiOS 18.2، لكن الميزات الأكثر تطورًا، مثل التعرف على الشاشة والتفاعل بين التطبيقات والوعي بالسياق الشخصي، ستُطرح لاحقًا مع iOS 18.4 وما بعده.

أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور

توفر Apple Intelligence أيضًا ميزات لإنشاء الصور عبر وصف نصي بسيط، مثل تطبيق Image Playground وميزة Genmoji لإنشاء إيموجي مخصصة.

تتطلب تقنية Apple Intelligence حاليًا جهاز iPhone أو Mac أو iPad متوافقًا، ولا تدعم أي أجهزة أخرى من آبل في الوقت الحالي.

لكن هناك تقارير تفيد بأن دعم Vision Pro قيد التطوير، وربما تكون إصدارات HomePod المستقبلية قادرة على تشغيل Siri الجديد، كما لا تدعم Apple Watch هذه التقنية، رغم أنها تستفيد من بعض الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، ستصبح Apple Intelligence جزءًا أساسيًا من جميع منتجات آبل، لكن في الوقت الحالي، تقتصر على بعض طرازات iPhone وiPad وMac فقط.