شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجلب إشعارات الأولوية إلى آيفون مع iOS 18.4.. إليك كيفية تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

تختبر آبل ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرف باسم "إعطاء الأولوية للإشعارات"، والتي تقول الشركة إنها ستساعد في عرض الإشعارات المهمة في قسم منفصل على شاشة القفل.

الميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.4، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز لتحديد الإشعارات المهمة وعرضها في قسم خاص أعلى الإشعارات الأخرى على شاشة القفل.

في العادة، يقوم iOS بترتيب الإشعارات حسب توقيت وصولها، حيث تظهر أحدث الإشعارات في الأعلى، ولكن مع هذه الميزة الجديدة، سيتم عرض التنبيهات التي يعتبرها النظام مهمة بغض النظر عن توقيتها.

وتشبه هذه الميزة الجديدة خاصية "البريد ذو الأولوية" في تطبيق البريد الإلكتروني من آبل، والتي تعرض رسائل البريد المهمة في أعلى البريد الوارد، ومع ذلك فإن الميزة الجديدة معطلة افتراضيًا، ويحتاج المستخدم إلى تفعيلها يدويًا من خلال الدخول إلى تطبيق الإعدادات، ثم الإشعارات، وتفعيل خيار "إعطاء الأولوية للإشعارات".

إلى جانب هذه الميزة، سيضيف تحديث iOS 18.4 دعمًا لعشر لغات جديدة، من بينها الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، الإسبانية، اليابانية، الكورية، والصينية.

كما أشارت آبل إلى أن التحديث المرتقب iOS 18.5 قد يشهد تأخيرًا في إطلاق تحسينات سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكان تحديث iOS 18.3، الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر، قد تضمن تحسينات في ميزة الذكاء البصري وتعطيل ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الأخبار.