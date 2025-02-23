شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة Vision Pro ستدعم ذكاء أبل وتطبيق Spatial Gallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل أن Apple Vision Pro من المقرر أن يحصل على دعم ميزات ذكاء أبل Apple Intelligence في أبريل، وستتوفر مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ابل على أول سماعة رأس للواقع المختلط مع التحديث التالي لـ visionOS، كما تطلق Apple تطبيق Spatial Gallery جديدًا يوفر الوصول إلى المحتوى المنظم على Vision Pro، بينما سيسمح تطبيق جديد لجهاز iPhone للمستخدمين بإدارة تنزيلات التطبيقات على الجهاز.

وسيدعم Apple Vision Pro أيضًا وضع مستخدم ضيف جديد، مما يسمح بمشاركة سماعة الرأس مع مستخدمين آخرين، وتقول الشركة إن ميزات Apple Intelligence ستبدأ في طرحها على Apple Vision Pro عند طرح visionOS 2.4 في أبريل.

وستشمل الميزات التي ستكون جزءًا من الإصدار الأولي أدوات الكتابة (مع تكامل ChatGPT)، وImage Playground (مع تطبيق Vision Pro مستقل)، وGenmoji، وستتوفر هذه الميزات في البداية للمستخدمين الذين قاموا بتعيين لغة أجهزتهم إلى الإنجليزية (الولايات المتحدة).



وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء أفلام ذاكرة في تطبيق Photos، والذي سيدعم أيضًا استعلامات البحث باللغة الطبيعية، أو استخدام ميزات مثل Smart Reply في تطبيقات Mail وMessages، وتشمل الميزات الأخرى القادمة إلى Vision Pro Image Wand في Notes، وPriority Messages في Mail and Notification Centre، وMail Summaries، وNotification Summaries.

وضع المستخدم الضيف لـ Apple Vision Pro

تتمثل إحدى الميزات الأكثر ترقبًا القادمة إلى Apple Vision Pro في وضع المستخدم الضيف الذي سيسمح لمالكي الكمبيوتر المكاني بمشاركته مع مستخدمين آخرين، ويشير وصف Apple لوضع المستخدم الضيف إلى أن هذا لن يكون نظامًا متعدد المستخدمين كاملًا يسمح لمستخدم آخر بالحصول على تسجيل دخول وكلمة مرور خاصة به.

وبدلاً من ذلك، ستسمح Apple Vision Pro للمستخدم الضيف بحفظ إعدادات عينه ويده لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد استخدام الجهاز، وبعد التحديث إلى visionOS 2.4، يمكن لمالكي Apple Vision Pro استخدام جهاز iPhone أو iPad لبدء جلسة مستخدم ضيف جديدة وتحديد التطبيقات التي يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها على سماعة الرأس.

وبعد التحديث إلى iOS 18.4، سيرى مالكو Apple Vision Pro تطبيقًا جديدًا على هواتفهم الذكية يسمح بالإدارة عن بُعد للتطبيقات على سماعة الرأس، يمكن للمستخدمين أيضًا رؤية معلومات حول الجهاز، بالإضافة إلى تنزيل التطبيقات والألعاب، أو رؤية التوصيات للمحتوى الجديد (بما في ذلك الأفلام ثلاثية الأبعاد أو عناوين Apple Immersive)، وفقًا للشركة.

وفي سماعة الرأس، سيقدم تحديث visionOS 2.4 من Apple معرضًا مكانيًا جديدًا على Vision Pro، وسيعرض هذا التطبيق صورًا مكانية ومقاطع فيديو مكانية وصور بانورامية ومحتوى آخر مصمم للاستفادة من الشاشات الموجودة على سماعة الواقع المختلط، وستغطي هذه مواضيع مختلفة، بما في ذلك "الفن والثقافة والترفيه وأسلوب الحياة والطبيعة والرياضة والسفر".

وتقول Apple إن تحديث visionOS 2.4 سيتم طرحه على Apple Vision Pro في أبريل، وستكون ميزات Apple Intelligence متاحة في البداية للمستخدمين الذين قاموا بتعيين لغة أجهزتهم ولغة Siri إلى اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة)، ومن المتوقع أيضًا طرح الميزات في مناطق أخرى حيث تتوفر سماعة الرأس، بما في ذلك أستراليا وكندا والصين وهونج كونج وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.