شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يواجه خفضا محتملا فى الميزانية بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

يستعد العلماء المسؤولون عن أكبر وأقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق لوكالة ناسا، لخفض الميزانية بشكل قد يعوق جهودهم، كما أن المرصد لم يصل إلا إلى منتصف مهمته الأساسية.

وتم توجيه الفريق المشرف على تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا للاستعداد لتخفيضات تصل إلى 20% في الميزانية والتي ستؤثر على كل جانب من جوانب عمليات المرصد الرئيسي، والتي يديرها معهد علوم التلسكوب الفضائي في ماريلاند.

ويأتى التخفيض المحتمل حتى مع الطلب المتزايد على المرصد الفضائي أكثر من أي وقت مضى، حيث يطلب علماء الفلك ما يعادل تسع سنوات من وقت مراقبة ويب في عام تشغيلي واحد.

وفي الشهر الماضي، قال توم براون، الذي يرأس مكتب مهمة ويب في معهد علوم الفضاء والكونجرس، أمام حشد من العلماء في الاجتماع الخامس والأربعين بعد المائة للجمعية الفلكية الأمريكية في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند: "تواجه ناسا قيوداً على الميزانية في جميع المجالات، لذا يُطلب من المعهد أن يفكر في خفض كبير حوالي 20% لميزانيتنا التشغيلية للمهمة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، لذا فإن التأثيرات المترتبة على ذلك، إذا تحققت، ستشمل المهمة بأكملها".

خصصت وكالة ناسا في طلبها لميزانية عام 2025 البالغة 25.4 مليار دولار 317 مليون دولار لتمويل تلسكوب ويب الفضائي، بالإضافة إلى تلسكوب هابل الفضائي ومرصد تشاندرا للأشعة السينية اللذين يشكلان معًا "المراصد العظيمة" العاملة حاليًا التابعة لوكالة ناسا.

ويواجه برنامج تلسكوب هابل خفضًا محتملًا في ميزانيته بنسبة 20%، وفقًا لموقع سبيس نيوز، ويواجه تشاندرا نهاية مهمته، حيث يتضمن طلب ميزانية ناسا لعام 2025 خططًا لإنهاء العمليات، مع انخفاض ميزانيته من 41.1 مليون دولار هذا العام إلى 5.2 مليون دولار فقط في عام 2029.

ولكن على عكس هابل الذي سيبلغ عامه الخامس والثلاثين هذا الربيع، وتشاندرا الذي أطلق في عام 1999، فإن ويب في أوج عطائه، ويقترب من منتصف مهمة أساسية مدتها عشر سنوات، وقد تستمر المهمة عشرين عاماً على الأقل أو أكثر، كما قال مسؤولون في وكالة ناسا، والمهمة عبارة عن شراكة دولية بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

ونجا تلسكوب ويب الفضائي الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار من عملية تطوير مضطربة، شملت تجاوزات في التكاليف وتأخيرات فنية كادت تقتل المرصد قبل أن ينطلق، واقترح المشرعون في لجنة المخصصات بمجلس النواب إلغاء المهمة في عام 2011، قبل عقد من إطلاق ويب في يوم عيد الميلاد عام 2021، فقط للتراجع بعد رد فعل عنيف من العلماء والسياسيين المؤثرين المدافعين عن المرصد.

ومنذ إطلاقه في عام 2021، تفوق تلسكوب ويب الفضائي حتى على أكثر التوقعات تفاؤلاً فيما يتعلق بأدائه، فقد تمكنت عدساته تحت الحمراء من النظر عميقا في ماضي الكون، ورصدت مجرات وكواكب خارجية بعيدة، بل وحتى نظرت إلى كواكب نظامنا الشمسي المحلي الأقرب إلى الأرض.