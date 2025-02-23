شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيقاف خدمة أبل بودكاست لمدة تصل إلى ثمانى ساعات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن توقف مؤقت لخدمة البودكاست Podcasts Connect الأسبوع المقبل، فتم التخطيط لتوقف الخدمة في صباح السبت المقبل، حيث ذكرت شركة أبل ما يلي:

في الأول من مارس، بدءًا من الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أى الساعة 2:00 مساء بتوقيت مصر، لن تكون خدمة Podcasts Connect متاحة لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

كما لن يكون الوصول إلى Apple Podcasts Connect وAnalytics متاحًا خلال هذا الوقت.

وقد تحسن هذه الصيانة المجدولة على تحسين سرعات معالجة المحتوى المخصص للأعضاء فقط في الواجهة الخلفية.

تعد هذه الخدمة هي لوحة التحكم عبر الإنترنت حيث يمكن لأي شخص إرسال عرض إلى Apple Podcasts، كما تتيح لمنشئي المحتوى إدارة العروض ومراقبتها، والحصول على معلومات حول كيفية استماع المستخدمين إليها.



