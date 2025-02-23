شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 16e من أبل.. 8 أشياء لا تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Apple هاتف iPhone 16e، مما أثار دهشة المعجبين الذين كانوا يتوقعون iPhone SE 4، ورغم أنه يعتبر العضو الأقل تكلفة في سلسلة iPhone 16، إلا أن هناك العديد من التفاصيل حول iPhone 16e والتي قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى، إليك 8 أشياء ربما لا تعرفها عن أحدث أجهزة Apple.

تصميم قديم بدون تحكم بالكاميرا

في حين انتقلت العديد من أجهزة iPhone الحديثة إلى Dynamic Island، يحتفظ iPhone 16e بتصميم الشق العريض القياسي الموجود في iPhone 14، على الرغم من أن الأشخاص الذين يتحولون من أجهزة iPhone الأقدم من سلسلة iPhone 15 قد لا يمانعون في الحصول على تصميم الشق القديم، من غير المرجح أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لهم، أيضًا، في حين لم تدمج Apple زر التحكم في الكاميرا لالتقاط مقاطع الفيديو / الصور بسرعة أو تكبير الإطارات، فقد قدمت زر الإجراء وهو أكثر أهمية، إنه زر متعدد الأغراض، يمكنك تخصيصه وتعيينه لوظائف مختلفة لسهولة الوصول إليه، بعض هذه الميزات هي الكاميرا والمصباح ووضع التركيز ووضع كتم الصوت والمذكرات الصوتية والترجمة والمزيد.

شريحة A18 جديدة بكل النوى؟

يمكنك توقع نفس الأداء تقريبًا على كلا الجهازين، لكن انتظر لماذا أقول تقريبًا؟ يعمل كلا الهاتفين بشريحة A18 الجديدة من Apple، والتي تتضمن وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، بما في ذلك 2 نواة للأداء و4 نواة للكفاءة لتعدد المهام بكفاءة وإدارة الطاقة، إذن، ما هو المختلف هنا؟ يتميز iPhone 16e بوحدة معالجة رسومية رباعية النواة ويأتي iPhone 16 بوحدة معالجة رسومية خماسية النواة، للاستخدام اليومي، من غير المرجح أن يكون هذا الاختلاف في وحدة معالجة الرسوميات ملحوظًا، إلا إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أو ألعاب تتطلب رسوميات عالية مثل Genshin Impact.

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

يتميز iPhone 16e بكاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، مما يوفر ما تسميه Apple نظام كاميرا 2 في 1، على الرغم من أنه لا يوفر إعداد كاميرا مزدوجة، إلا أنه قادر على تكبير رقمي 2x ويلتقط صورًا مفصلة عالية الدقة في وضع 48 ميجابكسل، ومع ذلك، فإن وضع الصور العادي يلتقط صورًا بدقة 24 ميجابكسل بشكل افتراضي.

سطوع الشاشة

على الرغم من أن شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6،1 بوصة توفر ألوانًا جيدة مثل iPhone 16، إلا أن مستويات السطوع تصل إلى 800 شمعة للاستخدام النموذجي و1200 شمعة لمحتوى HDR، للرجوع إليها، يدفع iPhone 16 هذه الحدود إلى أبعد من ذلك مع سطوع نموذجي يبلغ 1000 شمعة، و1600 شمعة في HDR، و2000 شمعة للرؤية الخارجية، وهذا يعني أنه يتمتع بدعم محدود لمستوى السطوع مقارنة بأخيه الأكثر تكلفة، ويجب أن يظل 16e مرئيًا تمامًا تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا كاميرا عريضة للغاية

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، فإن الغياب الملحوظ هو الكاميرا العريضة للغاية، في حين أن iPhone 16e يوفر مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مثل iPhone 16، فإن أولئك الذين يبحثون عن وجهات نظر أوسع في لقطاتهم قد يفوتون عدسة واسعة للغاية هنا.

خيارات الألوان

يُعرض iPhone 16e بألوان الأسود والأبيض فقط، على عكس اللوحة الأوسع المتوفرة مع iPhone 16، من المحتمل أن تكون Apple قد لعبت بأمان مع iPhone 16e حيث ليس الجميع من محبي الألوان الجريئة، خاصةً عند الإعلان عن جهاز جديد.

لا يوجد شحن MagSafe

يدعم iPhone 16e الشحن اللاسلكي، لكنك لن تجد MagSafe، نظام الشحن المغناطيسي من Apple، للإشارة، يدعم iPhone 16 الشحن اللاسلكي MagSafe حتى 25 وات مع محول 30 وات أو أعلى، وهو شيء يفتقر إليه 16e، يدعم كلا الهاتفين الشحن اللاسلكي Qi، لكن 16e يحصل على طاقة تصل إلى 7،5 وات و16 حتى 15 وات.

شبكة Wi-Fi 6 القياسية

في حين أن iPhone 16e مزود بشبكة Wi-Fi 6 للاتصال السريع، إلا أنه لا يدعم تقنية Wi-Fi 7 الأحدث الموجودة في iPhone 16 حيث تعد بسرعات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.

ما الذي يجب مراعاته؟

على الرغم من هذه الميزات، لا يزال iPhone 16e يقدم الكثير من القيمة بشريحة A18 وتصميمه القوي وذكاء Apple والشاشة النابضة بالحياة والبطارية الكبيرة وسعره المعقول، إنه خيار جدير بالاهتمام لأولئك الذين يبحثون عن جهاز Apple بدون بعض الكماليات الإضافية.