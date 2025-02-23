شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تمارين القفز".. تحمى رواد الفضاء من آلام المفاصل فى رحلات القمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد تمارين القفز في حماية رواد الفضاء من آلام الركبتين والوركين أثناء المهمات طويلة المدى إلى القمر والمريخ، حيث كشفت دراسة حديثة، إن تلف الغضروف هو مشكلة كبيرة تحتاج وكالات الفضاء إلى معالجتها، على الرغم من أنها لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، وتضيف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تهدف إلى حماية رواد الفضاء المستقبليين من الآثار المحتملة الضارة لرحلات الفضاء الطويلة، وفقاً لموقع space.

وقال ماركو تشيابيرج، المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الأبحاث في جامعة جونز هوبكنز في ولاية ماريلاند، في بيان: "تخيل إرسال شخص في رحلة إلى المريخ، لكنه عند وصوله لا يستطيع المشي لأنه أصيب بالفُصال العظمي في الركبتين أو الوركين، ولم تعد مفاصله تعمل."

وأضاف: "تلف الغضروف هو مشكلة كبيرة تحتاج وكالات الفضاء إلى معالجتها، على الرغم من أنها لا تزال غير مفهومة بشكل جيد."

يؤثر انعدام الجاذبية على جميع جوانب جسم الإنسان تقريبًا، وغالبًا ما يكون ذلك بطريقة سلبية، حتى بعد فترة قصيرة من التعرض له، وقد أظهرت أبحاث سابقة، راقبت صحة رواد الفضاء خلال مهمة استغرقت ثلاثة أيام في المدار، أن معظم التغيرات التي طرأت على أجسادهم عادت إلى طبيعتها بمجرد عودتهم إلى الأرض.

لكن العلماء قلقون من أن رواد الفضاء قد يعانون أيضًا من تغيرات طويلة الأمد، مثل تلف الغضروف، وهو النسيج الذي يبطّن المفاصل ويعد ضروريًا للحركة غير المؤلمة وغير المقيدة.

قد تؤثر هذه التأثيرات على قدرة رواد الفضاء على أداء المهام البدنية الشاقة، مثل السير في الفضاء، وكذلك التعامل مع المعدات وإجراء الإصلاحات.

يمكن أن تؤدي فترات طويلة من قلة النشاط، وهو احتمال وارد في مهمات الفضاء، إلى تغييرات في الجسم تسرّع من تلف الغضروف، الذي يمتلك قدرة محدودة على إصلاح نفسه، ويمكن أن تزيد إشعاعات الفضاء من تفاقم هذه المشكلة؛ حيث وجدت تجارب أجرتها وكالة الفضاء الأوروبية دليلًا على تدهور الغضروف لدى رواد الفضاء الذين أمضوا ما بين أربعة إلى ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

