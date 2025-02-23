شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح الإصدار التجريبى الأول للمطورين من iOS 18.4.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple للتو أول إصداراتها التجريبية للمطورين من جولة جديدة من تحديثات البرامج، وقد اكتشف المختبرون الأوائل "دعم الإشعارات ذات الأولوية" في معاينة iOS 18.4، وهي ميزة مدعومة بذكاء Apple تستخدم المعالجة على الجهاز لمحاولة اكتشاف التحديثات المهمة بشكل خاص وفرزها في قسم منفصل فوق الإشعارات الأخرى.

ووفقًا لـ 9to5Mac، يتم إيقاف تشغيل ميزة الإشعارات ذات الأولوية افتراضيًا في الإصدار التجريبي الأول للمطورين، ولكن يمكنك تمكينها من خلال التبديل في منطقة الإشعارات في قائمة الإعدادات.

ومع ذلك، ما لم نره بعد هو تفاصيل حول Siri المحدثة، وسط تقارير عن النكسات والتأخيرات في تطوير مساعد أكثر ذكاءً، يقول بيان صحفي اليوم ببساطة، "ستستمر ذكاء Apple في التوسع بميزات جديدة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك المزيد من القدرات لـ Siri".

وفي تحديث رسمي حول الجولة الجديدة من الإصدارات التجريبية (iOS 18.4 و iPadOS 18.4 و macOS 15.4 و tvOS 18.4 و visionOS 2.4 و watchOS 11.4)، لاحظت Apple أن تحديثات iOS و iPadOS ستتضمن أيضًا دعمًا لتعيين تطبيقات الترجمة الافتراضية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بينما سيحصل مستخدمو الاتحاد الأوروبي الخاضعون لقانون الأسواق الرقمية أيضًا على القدرة على تغيير تطبيق التنقل الافتراضي.

وعلى أجهزة iPhone، تعرض النسخة التجريبية من iOS 18.4 أيضًا تطبيقًا جديدًا لمالكي Vision Pro لتصفح متجر تطبيقات سماعة الرأس، وتعيين مقاطع فيديو لمشاهدتها، وتثبيت التطبيقات عن بُعد، وتم رصد تطبيق Mail مُعاد تصميمه لأجهزة Mac و iPad.

كما أعلنت Apple للتو عن قسم Apple News Plus Food الجديد لأجهزة iPhone و iPad والذي سيوفر "عشرات الآلاف من الوصفات" المُنسقة للاستخدام على الأجهزة المحمولة.