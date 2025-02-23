تكنولوجيا: تفاصيل عن زيادة ضخمة في سعة بطارية هاتف Redmi K80 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - آخر الشائعات عن هاتف Redmi K80 Ultra كان أنه سيأتي ببطارية بسعة لا تقل عن 6500 مللي أمبير. ولكن ذلك كان في يناير الماضي. اليوم، لدينا إشاعة جديدة من الصين تُحدد سعة البطارية بشكل أدق. وفقًا للإشاعة، ستكون سعة بطارية K80 Ultra إما 7400 مللي أمبير أو 7500 مللي أمبير، وذلك بفضل استخدام تقنية Si/C.

يُقال أيضًا إن الهاتف سيأتي بمعالج Dimensity 9400+ من MediaTek، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، ومن المتوقع أن يكون هذا المعالج موجودًا أيضًا في هاتف vivo X200s. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع الهاتف بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.8 بوصة بدقة “1.5K” مع إطارات متناظرة من جميع الجوانب.

سيأتي الهاتف بإطار معدني، وسيتميز بتصميم دائري لوحدة الكاميرا الخلفية، مع وضعها في الزاوية العلوية اليسرى من الجهة الخلفية. كما سيُدعم الهاتف بتقنية الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. وتشير الإشاعات السابقة أيضًا إلى أن الهاتف سيأتي بمستشعر بصمة صوتي تحت الشاشة، بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

تم إطلاق هاتف K70 Ultra في يوليو من العام الماضي، لذلك قد نكون بعيدين بعض الشيء عن الإطلاق الرسمي لـ K80 Ultra. في غضون ذلك، من المؤكد أن إشاعات جديدة ستظهر، لذا ترقبوا المزيد من الأخبار.

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