شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Apple Intelligence" يصل إلى الاتحاد الأوروبى فى أبريل مع دعم لمزيد من اللغات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت آبل رسميًا عن المرحلة التالية من طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تحت مظلة Apple Intelligence، واعتبارًا من أبريل ستطلق الشركة تحديثي iOS 18.4 و iPadOS 18.4، مما سيتيح أخيرًا ميزات Apple Intelligence لمستخدمي الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

وبعد انتظار طويل، لم يتبق سوى القليل قبل أن تصبح هذه الميزات متاحة في أوروبا، كما سيتم دعم المزيد من اللغات، بما في ذلك الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية "البرازيلية"، الإسبانية، اليابانية، الكورية، والصينية المبسطة، بالإضافة إلى الإنجليزية المحلية لمستخدمي سنغافورة والهند.

وأوضحت آبل أن هذه اللغات الجديدة ستكون متاحة في "معظم المناطق حول العالم"، كما ستصل ميزات Apple Intelligence إلى نظارة Apple Vision Pro، لكن في البداية ستدعم اللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، حيث ستساعد المستخدمين على التواصل والتعاون والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة تمامًا.

وأكدت الشركة أنها ستواصل توسيع ميزات Apple Intelligence "خلال الأشهر المقبلة"، بما في ذلك "قدرات جديدة لسيري"، ويبدو أن هذا تأكيد غير مباشر على أن سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن يتم إطلاقها في أبريل مع iOS 18.4 و iPadOS 18.4، وهو ما تم تداوله في الشائعات الأخيرة.