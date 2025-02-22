تكنولوجيا: خدمة YouTube Premium Lite تعود من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود خدمة YouTube Premium Lite من جديد. حيث أطلقت YouTube خطة اشتراك Premium Lite في عام 2021 بسعر 6.99 يورو شهريًا في عدة أسواق أوروبية. كانت هذه الخطة تشمل مشاهدة الفيديوهات دون إعلانات، مع استثناء الوصول إلى YouTube Music، والتشغيل في الخلفية على الهواتف المحمولة، أو تنزيل الفيديوهات للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وهي الميزات المتوفرة في اشتراك Premium القياسي. قررت YouTube إيقاف هذه الخطة في عام 2023، ولكن وفقًا لتقرير جديد من Bloomberg، يبدو أن Premium Lite ستعود قريبًا.

حيث يقول التقرير، ستكون خدمة YouTube Premium Lite متاحة قريبًا في الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، وتايلاند، ولكن مع إمكانية مشاهدة أنواع معينة من المحتوى دون إعلانات. يوضح Bloomberg أن المستخدمين سيتمكنون من مشاهدة جميع أنواع المحتوى على YouTube دون إعلانات، باستثناء مقاطع الفيديو الموسيقية. لم يتم الكشف عن إطار زمني محدد لإطلاق خطة Premium Lite الجديدة ولا أماكن توفرها القادمة، كما لم يتم الإعلان عن التسعير بعد.

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