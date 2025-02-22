شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تصاعد الأزمة بين أبل والمملكة المتحدة بسبب تشفير بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل عن سحب أداة حماية البيانات المتقدمة (ADP) من المملكة المتحدة، معبرة عن "خيبة أملها الشديدة" بسبب هذا القرار، وذلك بعد خلاف مع الحكومة البريطانية حول خصوصية البيانات.

وتوفر هذه الأداة لمستخدمي آبل حماية إضافية عبر تشفير شامل يضمن أن يكون الوصول إلى الملفات المخزنة على آي كلاود مقتصرًا على أصحاب الحسابات فقط.

لكن وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن الحكومة البريطانية سعت للوصول إلى هذه البيانات ضمن جهودها لمكافحة الجرائم، مثل الإرهاب واستغلال الأطفال.

وقالت آبل في بيان لها: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحماية التي توفرها ADP لن تكون متاحة لعملائنا في المملكة المتحدة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لحوادث اختراق البيانات والتهديدات الأخرى التي تستهدف خصوصية المستخدمين".

وأضافت الشركة: "تعزيز أمان التخزين السحابي باستخدام التشفير الشامل أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.. نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان لمستخدمينا، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك مستقبلًا في المملكة المتحدة".

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على الأمر، لكن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر أمريكية أن آبل قررت إيقاف تقديم ميزة التخزين المشفر في المملكة المتحدة بعد تلقيها إشعار قدرة تقنية من الحكومة، يلزمها بموجب قانون سلطات التحقيق لعام 2016 بتوفير الوصول إلى البيانات.

وقال متحدث باسم الوزارة: "نحن لا نعلق على الأمور التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الإشعارات".

ويذكر أن بيانات المستخدمين التي تخضع للتشفير القياسي تظل متاحة لـ آبل ويمكن مشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بموجب أمر قضائي، أما المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتفعيل حماية البيانات المتقدمة، فسيُطلب منهم تعطيلها تدريجيًا، وفقًا لما ذكرته الشركة.