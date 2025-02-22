تكنولوجيا: تسريبات تؤكد سلسلة Honor 400 قادمة بحجم أصغر للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق Honor سلسلة هواتفها Honor 400 في منتصف العام الحالي، وهو التوقيت نفسه المتوقع للإعلان عن الهاتف القابل للطي Honor Magic V4. في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت تسريبات عن المعالجات المتوقعة في أجهزة Honor 400، واليوم تأتي تسريبات جديدة من الصين بمزيد من التفاصيل حول الشاشات.

وفقًا للتسريبات، سيأتي هاتف Honor 400 بشاشة مسطحة بحجم 6.5 بوصة بدقة “1.5K”، بينما سيتميز نموذج آخر بشاشة بحجم 6.78 بوصة بدقة “1.5K” بتصميم منحني من جميع الجوانب وإطارات متناظرة.

كلا النموذجين سيأتيان ببطاريات بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة أو أكثر، وسيعملان بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد. هذا المعالج ليس مفاجأة بالنسبة لسلسلة Honor 400، حيث أن سلسلة Honor 300 استخدمت الجيل السابق منه. ومع ذلك، فإن الإصدار Pro من هذه السلسلة المتوسطة كان يعتمد في السابق على معالجات من فئة Snapdragon 8 من Qualcomm، وكانت التسريبات السابقة تشير إلى أن Honor 400 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

وبالتالي، يبدو أن هناك لاعبًا جديدًا في الساحة. سواء كان سيتم تسميته Honor 400 Mini أو شيء مشابه، أو إذا كان النموذج الأصغر بشاشة 6.5 بوصة سيحمل اسمًا آخر، فإن ذلك يبقى غير مؤكد حتى الآن. ومن المثير للاهتمام أن مصدر هذه المعلومات يدعي أن Honor تستكشف أيضًا شاشات أصغر حجمًا لهذه السلسلة، تصل إلى 6.3 بوصة، والتي تبدو أنها الحجم المفضل الجديد للهواتف “الصغيرة” لدى صانعي الهواتف الذكية في الصين هذه الأيام.

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