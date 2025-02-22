شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن نموذج Muse للذكاء الاصطناعي لتعزيز تطوير الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق Muse، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مولد يعد الأول من نوعه في قطاع الألعاب، حيث يسهم في تطوير آليات اللعب ويتيح للمطورين إمكانية الإبداع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وقالت الشركة في تقرير مدونة، إن النموذج يعتمد على تعلم آليات التفاعل داخل بيئات الألعاب من خلال مراقبة سلوك اللاعبين، مما يمنحه قدرة على فهم الديناميكيات داخل العوالم الافتراضية وكيفية تطورها استجابةً للقرارات التي يتخذها اللاعبون.

ويفتح Muse المجال أمام المطورين لإعادة تصميم البيئات الرقمية وإنشاء عوالم أكثر تفصيلاً، ما قد يؤدي إلى تعزيز تجربة اللعب بشكل غير مسبوق.

وأكدت مايكروسوفت أن هذه التقنية يمكن أن تمتد إلى مجالات أخرى، مثل تصميم المساحات الداخلية وإعادة تشكيل بيئات البيع بالتجزئة، وحتى بناء نماذج رقمية لمحاكاة المصانع واختبار سيناريوهات مختلفة.

ويعد هذا الابتكار خطوة جديدة في رحلة مايكروسوفت نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يغير مستقبل الإبداع في العديد من الصناعات، وليس فقط في قطاع الألعاب.