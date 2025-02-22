شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون القابل للطى من آبل سيأتى بشاشة داخلية غير مسبوقة على شكل كتاب والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة أبل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي قد ينافس الهواتف الذكية التي أطلقتها شركات المحمول الآخرى، وفقًا لعدة تقارير.

وقد سرب أحد المخبرين على موقع Weibo، منصة التدوين الصغيرة الصينية، تفاصيل الشاشات الداخلية والخارجية لهاتف آيفون القابل للطي المزعوم من أبل، والذي قد يصل كجهاز قابل للطي على شكل كتاب بنسبة شاشة "غير مسبوقة" ، ولم تعلن الشركة بعد عن أي خطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي، على الرغم من حصولها على براءات اختراع للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في مثل هذه الأجهزة.

آيفون القابل للطي من آبل قد يأتي بشاشة عرض بحجم 5.49 بوصة

فى منشور على موقع Weibo، زعم المصدرDigital Chat Station أن هاتف Apple القابل للطي على شكل كتاب سيتميز ببنية أقصر وأكثر سمكًا ، ويقول المستخدم أن Apple ستزود هاتفها القابل للطي بشاشة غطاء مقاس 5.49 بوصة .

كما يقول المصدر إن الهاتف القابل للطي سيحتوي على شاشة مقاس 7.74 بوصة، مضيفًا أن الشاشة الأكبر "ستتكشف مثل جهاز iPad" الذي من المفترض أن يوفر شاشة أكبر لعرض المحتوى ، ويقال أيضًا إن الهاتف القابل للطي سيحتوي على "نسبة شاشة أو نسبة عرض إلى ارتفاع غير مسبوقة".

وبحسب موقع Digital Chat Station، فإن الهاتف القابل للطي الذي تروج له شركة Apple قد يكون بمثابة جهاز يوفر وظائف الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي ، وإذا أطلقت Apple مثل هذا الهاتف، فسوف يتنافس مع الهواتف القابلة للطي الأخرى على شكل كتاب .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح مصدر آخر أن أول هاتف قابل للطي من Apple يمكن إطلاقه في وقت مبكر من العام المقبل ، بينما يمكن تقديم جهاز iPad وMacBook القابلين للطي في عام 2027، وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير حديث أن Apple قد حصلت على مورد زجاجي فائق النحافة لجهاز قابل للطي قادم.

من ناحية أخرى، زعم مارك جورمان من بلومبرج سابقًا أن الشركة تعمل على جهاز قابل للطي يشبه جهاز iPad ولن يظهر به أي طية مرئية ، ووفقًا للمراسل، قد يتم طرح هذا الجهاز في عام 2028.

ولم تعلن شركة Apple بعد عن أي خطط لإطلاق جهاز قابل للطي، ولكن يمكننا أن نتوقع سماع المزيد عن أي أجهزة متداولة في الأشهر المقبلة.