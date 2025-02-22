تكنولوجيا: Apple Intelligence يصل إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل مع دعم موسّع للغات والمواقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل رسميًا اليوم عن المرحلة التالية من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تحت مظلة Apple Intelligence. من المقرر أن تطلق الشركة تحديثي iOS 18.4 و iPadOS 18.4 في أبريل، تمامًا كما أشارت الشائعات سابقًا.

ومع هذه الإصدارات، سيتمكن مستخدمو الاتحاد الأوروبي أخيرًا من تجربة ميزات Apple Intelligence لأول مرة.

وتخطط أبل لتوسيع دعم Apple Intelligence ليشمل مزيدًا من اللغات، مثل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية (البرازيل)، الإسبانية، اليابانية، الكورية، والصينية المبسطة، إلى جانب الإنجليزية بلهجتي سنغافورة والهند. وأكدت الشركة أن هذه اللغات الجديدة ستكون متاحة في “معظم المناطق حول العالم”.

علاوة على ذلك، ستصل ميزات Apple Intelligence إلى نظارة Apple Vision Pro، مع دعم مبدئي للغة الإنجليزية فقط، بهدف تمكين المستخدمين من التواصل والتعاون والتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة.

تؤكد أبل أنها ستواصل توسيع مجموعة ميزات Apple Intelligence في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تعزيز قدرات سيري.

ويبدو أن هذا التصريح يشير إلى أن النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سيري لن تكون متاحة فورًا مع إطلاق iOS 18.4 و iPadOS 18.4، وهو ما يتوافق مع التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تأجيلها.

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