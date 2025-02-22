تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X8 Mini قادم بتصميم فائق النحافة ومواصفات مشوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد هاتف Oppo Find X8 Mini للإطلاق قريبًا، ويبدو أنه مستوحى بشكل واضح من نجاح Vivo X200 Pro Mini. تشير التقارير إلى أن الهاتف سيظهر رسميًا إلى جانب Find X8 Ultra في مارس أو أبريل، فيما تتراوح أوزانه المتوقعة بين 180 و189 جرامًا.

تؤكد التسريبات الجديدة القادمة من الصين أن الهاتف سيكون فائق النحافة، حيث سيبدأ سُمكه برقم 7، مما يعني أنه سيكون بين 7 مم و7.99 مم. يضعه هذا في نفس نطاق Samsung Galaxy S25 الذي يأتي بسُمك 7.2 مم، كما يجعله أنحف بحوالي 1 مم مقارنةً بـ Vivo X200 Pro Mini.

وبالرغم من أنه قد لا يكون أنحف من Galaxy S25 Edge أو iPhone 17 Air، إلا أن تصميمه النحيف سيكون مناسبًا لمعظم المستخدمين، خاصةً مع المواصفات القوية التي يُشاع أنه سيقدمها.

سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.56 بوصة مع OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x.

من المتوقع أيضًا أن يستخدم الهاتف شاشة LTPO OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة، بدقة 1,216 × 2,640 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ومستشعر بصمة بصري مدمج في الشاشة. أما من حيث الأداء، فسيعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 9400، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

وتشير التقارير إلى أن OnePlus قد تطلق نسخة مشابهة من هذا الهاتف تحت علامتها التجارية في الأشهر المقبلة.

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