تكنولوجيا: ظهور iPhone 16e على قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل رسميًا في فتح الطلبات المسبقة لهاتفها الجديد iPhone 16e، حيث ظهر الجهاز في عدة شهادات رسمية تؤكد بعضًا من مواصفاته الأساسية.

ظهر الهاتف على منصة Geekbench تحت الاسم الرمزي iPhone 17,5، وحقق 2,706 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و7,942 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية.

تكشف هذه النتائج عن أن شريحة A18 Binned داخل iPhone 16e أقل أداءً بنسبة 17% في النواة الواحدة مقارنةً بـ iPhone 16، بينما بقي الأداء متعدد الأنوية متقاربًا بين الجهازين.

كما تؤكد القائمة على Geekbench أن الهاتف يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وهو ما يبدو متطلبًا أساسيًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي من أبل.

وفي سياق متصل، ظهر iPhone 16e أيضًا على قاعدة بيانات 3C الصينية تحت المعرف A3410. تشير هذه القائمة إلى أن الجهاز يدعم الشحن بقدرة تصل إلى 29 واط، مما يجعله متماشيًا مع باقي هواتف سلسلة iPhone 16.

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