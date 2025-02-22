شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار iPhone 16e.. نتائج تكشف عن قدرة هاتف أبل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم رصد أحدث إضافة من Apple إلى مجموعة iPhone 16 وهو هاتف iPhone 16e، على موقع الإختبارات Geekbench، مما يؤكد بعض مواصفاته الرئيسية، وفي حين أن الهاتف لن يُطرح للبيع حتى 28 فبراير، إلا أن نتائج الاختبار الأولية أعطتنا بالفعل فكرة عن أدائه.

ويكشف اختبار Geekbench 6 Metal، الذي تم رصده لأول مرة بواسطة MySmartPrice، أن iPhone 16e مدعوم بإصدار أضعف قليلاً من شريحة Apple A18، وعلى عكس iPhone 16 القياسي، الذي يحتوي على وحدة معالجة رسومية خماسية النواة، يأتي iPhone 16e مع وحدة معالجة رسومية رباعية النواة.

ونتيجة لشريحة A18 المخصصة داخل iPhone 16e، تبلغ درجة Geekbench Metal الخاصة به 24188 نقطة، وهو أقل بنحو 15% من iPhone 16 وiPhone 16 Plus العاديين، ويرجع هذا الاختلاف في الأداء إلى ممارسة شائعة في الصناعة تسمى تجميع الرقائق.

وبعبارات بسيطة، يستخدم المصنعون إصدارات معدلة قليلاً من شرائحهم الرئيسية مع تعطيل بعض المكونات أو إعادة استخدامها لنماذج صديقة للميزانية، وفي هذه الحالة، واستخدمت Apple شريحة A18 في iPhone 16e، مما يسمح لها بتقديم الجهاز بسعر أقل دون تغيير ملف تعريف الأداء تمامًا.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في طاقة وحدة معالجة الرسومات، لا يزال iPhone 16e مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وهذا مهم لأنه يضمن دعم ميزات Apple Intelligence، وهو شيء لم يتوفر في iPhone 15 وiPhone 15 Plus في العام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ويؤكد إدخال Geekbench أيضًا أن الجهاز الذي تم اختباره كان يعمل بنظام التشغيل iOS 18.3.1.

وقد وضعت شركة Apple هاتف iPhone 16e كبديل أكثر تكلفة لسلسلة iPhone 16، ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيؤثر أداء وحدة معالجة الرسومات المنخفض على الاستخدام في العالم الحقيقي، وخاصة للألعاب والمهام التي تعتمد على الرسومات، وفي حين توفر درجات المعايير نظرة مبكرة، فإن تجربة المستخدم الفعلية قد تختلف.