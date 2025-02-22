تكنولوجيا: OPPO تكشف عن Find N5 في مقاطع ترويجية تستعرض تصميمه وميزاته المتقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد OPPO Find N5 أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، إذ يبلغ سمكه 8.93 ملم فقط عند الإغلاق. ورغم نحافته، فإنه يُعد من أقوى الهواتف القابلة للطي المتاحة. أصدرت أوبو سلسلة من مقاطع الفيديو الترويجية التي تستعرض ميزات الهاتف المتقدمة وتوضح كيف نجحت في تصميم هاتف يجمع بين النحافة والمتانة.

يُبرز أحدث مقاطع الفيديو قدرات الذكاء الاصطناعي، حيث يتضمن ميزة ملخص AI للوثائق وملخص استدعاء الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المستخدمين على إدارة المهام بسهولة حتى في الأيام المزدحمة. كما يؤكد الفيديو دعم الهاتف لقلم إلكتروني على الشاشة الداخلية.

أما الفيديو التالي، فيقدم نظرة سريعة على الهاتف مع أبرز المواصفات، بما في ذلك:

السُمك: 4.21 ملم عند الفتح

الوزن: 229 جرامًا

حجم الشاشة الداخلية: 8.12 بوصة

المعالج: Snapdragon 8 Elite

مقاومة الماء: تصنيف IPX9

الشحن السريع: قدرة 80 واط

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير

من ناحية أخرى، يكشف الفيديو الثالث عن التقنيات الهندسية المتطورة التي استخدمتها OPPO لجعل الهاتف رفيعًا وقويًا في الوقت نفسه. لجأت الشركة إلى مواد متقدمة، مثل:

سبائك الألومنيوم من فئة 7 Series

مركبات مصفوفة الألومنيوم

ألياف الكربون للوحة الوسطى

سبائك التيتانيوم للمفصلات

كما قامت بإعادة تصميم اللوحة الأم لتكون أكثر كثافة، مما أتاح مساحة إضافية للبطارية، بينما ساهم الهيكل الداخلي المسطح في تقليل التجعد على الشاشة القابلة للطي.

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