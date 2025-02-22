تكنولوجيا: سوق الهواتف القابلة للطي في الصين ينمو 27% في 2024.. و هواوي تتصدر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت شركة Counterpoint تحليلًا لسوق الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين، مسجلة نموًا ثابتًا خلال عام 2024. ورغم أن الهواتف القابلة للطي لا تمثل سوى 3% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد، فإن معدل النمو 27% مقارنة بعام 2023 يُعد ملحوظًا.

تُعد الصين السوق الأكثر تنافسية للهواتف القابلة للطي، حيث تبيع العديد من الشركات المصنعة أجهزتها القابلة للطي حصريًا داخل البلاد.

ومع ذلك، تمكنت هواوي من تعزيز صدارتها للسوق، حيث استحوذت هواتفها على أكثر من نصف المبيعات في الصين. تصدّر Huawei Mate X5 وMate X6 قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في فئة الهواتف القابلة للطي بنمط الكتاب،

في حين حقق كل من Huawei Pocket 2 وNova Flip شعبية كبيرة ضمن فئة الهواتف القابلة للطي بنمط الصدفة.

بجانب هواوي، تُعد هونر (Honor) الشركة المصنعة الوحيدة التي تمكنت من تحقيق حصة سوقية من رقمين، بفضل النجاح الكبير الذي حققته هواتفها Magic VS2 وVS3.

كشفت الدراسة أيضًا أن 67% من المستخدمين يفضلون تصميم الكتاب على الأنواع الأخرى.

ويؤكد المحللون أن الهواتف القابلة للطي لم تعد حكرًا على المستخدمين الذكور، إذ ساهمت التطورات التقنية في جعل الأجهزة أخف وزنًا وأكثر متانة، مع تحسينات ملحوظة في الكاميرات، مما جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين عمومًا، بمن فيهم النساء. هذا التوسع في الفئة يفسر النمو السريع لهذا السوق المتخصص خلال السنوات الأخيرة.

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