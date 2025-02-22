تكنولوجيا: Asus تحقق أعلى تقييم في تقرير جديد عن قابلية إصلاح الحواسب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر صندوق تعليم مجموعة أبحاث المصالح العامة الأمريكية (PIRG) مؤخرًا تقرير فشل الإصلاح لعام 2025، الذي يقيم مدى سهولة إصلاح الحواسب المحمولة في السوق الأمريكي.

شمل التقرير 8 شركات من كبرى الشركات المصنعة، وهي: Asus، Lenovo، Dell، Acer، Microsoft، Apple، HP، وSamsung.

استند التقييم إلى درجة مؤشر قابلية إعادة التجديد الفرنسية لكل جهاز متاح في السوق، مع تعديلات تأخذ بعين الاعتبار سياسات الشركات مثل أنشطة الضغط أو الانضمام إلى جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، والتي أدت إلى خصم نصف نقطة من التقييم النهائي لكل شركة.

ًوحققت Asus أعلى تقييم في التقرير لعام 2025، حيث حصلت على 8.0 (A-)، بينما بلغ متوسط الدرجات 6.7. جاءت Acer في المركز الثاني بدرجة 7.6 (B+)، تلتها Dell وMicrosoft وSamsung بدرجة B-. أما HP وApple، فقد حصلتا على تقييم C وC- على التوالي، في حين جاءت Lenovo في المرتبة الأخيرة بتقييم F، نظرًا لعدم نشرها أي درجة على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن PIRG لم يتمكن من العثور إلا على درجة واحدة لمؤشر قابلية إعادة التجديد لأحد حواسيب Lenovo، مقارنة بـ 9 أو 10 درجات لأجهزة الشركات الأخرى.

كما أشار إلى وجود تفاوت كبير في سهولة الإصلاح بين الأجهزة المختلفة، حيث حصل Dell Inspiron 16 6540، الذي يبلغ سعره 649.99 دولارًا، على درجة تفكيك 20/20، في حين سجل MacBook Pro 16 M2 Pro، بسعر 1,434.99 دولارًا، 6.5/20 فقط.

لم يوضح التقرير ما إذا كانت الأجهزة ذات التصاميم غير التقليدية، مثل Zenbook Duo أو Aspire Spin 14، قد أثرت على نظام التقييم.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن قابلية الإصلاح أصبحت عاملاً متزايد الأهمية، حيث يبحث المستهلكون عن مرونة أكبر وقيمة أعلى عند شراء الأجهزة الإلكترونية.

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