شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختبر مودم جديد يتعامل مع اتصال لاسلكى أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن شركة أبل Apple تعمل بالفعل على مودم C2 بعد تقديم C1 مع iPhone 16e قبل بضعة أيام فقط.

وجلب هاتف iPhone 16e الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا مودمًا جديدًا من صنع Apple: C1 يتعامل المودم مع الاتصال اللاسلكي وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما ساعد Apple على الترويج لعمر بطارية متطور لهاتف iPhone 16e ، في الوقت نفسه، لا يدعم C1 تقنية mmWave، وهي المسؤولة عن سرعات 5G الفائقة.

ويشير تقرير جديد الآن إلى أن Apple تعمل بالفعل على مودم C2 وتختبره داخليًا، مما يجعله جاهزًا على الأرجح لسلسلة iPhone 18.

ويشير التسريب إلى أن الطراز الجديد يحمل المعرف C4020، لكنه لم يكشف عن أي معلومات أخرى عنه على الرغم من وجوده واختباره.

سمعنا مؤخرًا أن Apple لن تزود طرازات iPhone 17 بمودم C1 الموجود في iPhone 16e ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن C1 لا يبدو جيدًا مثل مودمات Qualcomm في هذه المرحلة، نظرًا لأنه لا يمكنه التعامل مع mmWave 5G.

وفقا للشائعات الأخيرة، قد يأتى iPhone 17 Air فقط بشريحة C1، وأعتقد أن ذلك قد يكون بسبب الملف الشخصي النحيف الذي يتطلب بطارية صغيرة مخيبة للآمال والتي ستستخدم كل كفاءة الطاقة التي يمكنها الحصول عليها لتقديم نتائج مقبولة.

وفي الوقت نفسه، كانت Apple تعمل بجد على الابتعاد عن Qualcomm واستخدام رقائقها ومودماتها الخاصة، وهذه استراتيجية رائعة لأنها يمكن أن تساعد شركة Cupertino على خفض التكاليف، ولكنها توفر أيضًا تكاملاً أفضل مع مكونات iPhone الخاصة بها ، نعلم جميعًا أن انتقال Apple إلى تصنيع رقائقها الخاصة أثبت أنه مفيد، كما هو الحال مع سلسلة M من الرقائق لأجهزة Mac، وسلسلة A لأجهزة iPhone.

وتبدو الشائعة دقيقة نظرًا لحقيقة أن Apple تعمل عادةً على المنتجات قبل سنوات، لضمان استيفائها لمعايير الجودة والأداء الخاصة بالشركة ، ومن الغريب أن نرى ما هي الميزات التي سيدعمها مودم C2، ولكن في الوقت الحالى كل هذا تحت الغطاء.

وفي الوقت نفسه، يراهن المنافسون من سلاسل هواتف أخرى على مودمات Qualcomm لضمان الاتصال اللاسلكي ، ولكن لم يتم إتقانه بعد إلى درجة سلسلة A من رقائق Apple، وسيتعين علينا الانتظار لنرى أي استراتيجية ستنجح في المستقبل.