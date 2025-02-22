تكنولوجيا: MSI تستعد لإطلاق MAG 273QP X24.. شاشة QD-OLED للألعاب بحجم 27 بوصة بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت MSI مؤخرًا في شحن MPG 272URX QD-OLED ليكون خليفة غير مباشر لشاشة MPG 271QRX QD-OLED. والآن، كشفت الشركة عن شاشة ألعاب جديدة بقياس 27 بوصة تعتمد على لوحة QD-OLED حديثة من سامسونج، وتحمل اسم MAG 273QP X24.

بالمقارنة مع سلسلة MPG، تحتل شاشات MAG مرتبة أقل ضمن تصنيف MSI لشاشات الألعاب، مما يعني أن MAG 273QP X24 تأتي بدون منافذ USB.

وبدلاً من ذلك، توفر الشاشة منفذ DisplayPort 1.4a (HBR3) بالإضافة إلى منفذين HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة مثل الحواسب المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبي. كما تدعم الشاشة تعديل الارتفاع، والدوران، والمحور، والإمالة، فضلًا عن توافقها مع حامل VESA بمقاس 100×100 مم لتثبيتها على أذرع الشاشات الخارجية.

أما من حيث المواصفات، فتقدم MAG 273QP X24 دقة عرض 2560×1440 (QHD) مع معدل تحديث 240 هرتز، وزمن استجابة 0.03 مللي ثانية (GTG)، وسطوع يصل إلى 1000 نتس عند 3% APL.

عمليًا، تستخدم MSI نفس لوحة الجيل الثالث QD-OLED الموجودة في MAG 271QPX QD-OLED E2، والتي تم طرحها بسعر 699.99 دولارًا.

رغم التشابه بين MAG 273QP X24 و MAG 271QPX E2، إلا أن هناك اختلافين رئيسيين بينهما. الأول هو غياب منافذ USB، والثاني هو عدم دعم شهادة AMD FreeSync Premium Pro، مما يشير إلى أن MAG 273QP X24 قد تكون بسعر أقل عند إطلاقها.

حتى الآن، لم تكشف MSI عن موعد الإصدار أو السعر الرسمي للشاشة.

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