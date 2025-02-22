شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر هياكل خارجية لمساعدة السياح فى تسلق جبل "تاي" المقدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أصبح للسياح الراغبين فى تسلق جبل تاى المقدس فى الصين، فى مقاطعة شاندونغ، القدرة على القيام بذلك بمساعدة هيكل خارجى خفيف الوزن يعمل بالذكاء الاصطناعى يجعل المشى لمسافات طويلة أمرا سهلا، حيث انتشرت مقاطع فيديو لسائحين مسنين يتسلقون جبل تاى، أحد الجبال المقدسة الخمسة فى الصين، وهم يرتدون معدات غريبة حول أردافهم، على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، مما أثار كل أنواع النظريات الغريبة، حيث يرتدى السياح هياكل خارجية خفيفة الوزن تقدمها مجموعة تايشان للسياحة الثقافية على سبيل التجربة.

الهياكل الخارجية المتقدمة التى يبلغ وزنها 1.8 كجم فقط، يقال أنها مزودة بسلسلة من أجهزة الاستشعار التى تسمح لها باكتشاف وتحليل كل حركة فى الأطراف السفلية لمرتديها وتوفير القدر المناسب من المساعدة فى الوقت المناسب، مما يقلل بشكل فعال من العبء على الساقين، بحسب ما ذكر موقع oddity central.



الهيكل الخارجي

وفقا لـ UDN، يمكن للهياكل الخارجية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والتى كشفت عنها مؤخرا مجموعة السياحة الثقافية فى تايشان تقديم المساعدة لمدة 5 ساعات أو 14 كيلومترا بشحنة واحدة، وهى مصممة فى المقام الأول لكبار السن الذين يريدون تسلق جبل تاى ولكن لم يعد بإمكانهم ذلك بسبب حالتهم البدنية المتدهورة.

بدا السائحون المحظوظون الذين عُرض عليهم هيكل خارجى شخصى معجبين بقدرته على اكتشاف الحركات وتقديم المستوى المناسب من المساعدة، لا تزال الأداة خفيفة الوزن فى مرحلة التجربة، ولكن إذا نجحت، فيمكن استخدامها فى سيناريوهات العمل والحياة المختلفة، مثل الوظائف التى تتطلب مجهودا بدنيا، والجرى، واللياقة البدنية.