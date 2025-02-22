شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات التجسس تكشف الخيانة الزوجية.. كيف يتم اختراق هاتف الزوج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع معدلات الطلاق، و وجود إحصائية تكشف أن الخيانة الزوجية هي سبب 20-40% من حالات الطلاق في الولايات المتحدة وحدها، لذا فقد تلعب تطبيقات التجسس لمراقبة الأزواج دورًا في زيادة اكتشاف حالات الخيانة الزوجية، طبقا لتقرير ورد في مدونة التكنولوجيا readwrite

وتعتمد برامج Stalkerware على الوصول العميق إلى جهازك للوصول إلى البيانات، ومن المعروف أنها تسيء استخدام وضع إمكانية الوصول في Android والذي، حسب تصميمه، يتطلب وصولاً أوسع إلى نظام التشغيل وبياناتك حتى تعمل برامج قراءة الشاشة وميزات إمكانية الوصول الأخرى.



وإذا لم تتعرف على الخدمة التي تم تنزيلها في خيارات إمكانية الوصول، فقد ترغب في إيقاف تشغيلها في الإعدادات وإزالة التطبيق، و يتم إخفاء بعض تطبيقات برامج الملاحقة على هيئة تطبيقات ذات مظهر عادي، وغالبًا ما يطلق عليها اسم "إمكانية الوصول" أو "صحة الجهاز" أو "خدمة النظام" أو غيرها من الأسماء غير الضارة.

ويعد تطبيق واتساب أفضل التطبيق التي تلاحقها برامج التجسس، حيث يمكن لتطبيقات التجسس على WhatsApp توفير الإجابات التي تحتاجها، كما تتيح لك هذه الأدوات مراقبة مكالمات WhatsApp والوسائط المشتركة وحتى المواقع.

كيف تعمل تطبيقات تجسس الهاتف؟



بمجرد تثبيت تطبيق تجسس على الهاتف على الجهاز المستهدف، سيبدأ في جمع البيانات بصمت في الخلفية، و لن تضطر إلى التفاعل فعليًا مع الجهاز مرة أخرى أو إدخال أي كلمات مرور.

ستبدأ معظم تطبيقات التجسس بعد ذلك في إرسال سجلات الأنشطة إليك حتى تتمكن من مراقبة استخدام الجهاز أثناء استخدامه في الوقت الفعلي، واعتمادًا على إمكانيات التطبيق، يمكنك تتبع موقع الجهاز أو حتى التحكم فيه عن بعد.