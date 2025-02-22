تكنولوجيا: iPhone 17 Air قد يأتي بشاشة أصغر من المتوقع وفقًا لتسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف جون بروسر عن ما وصفه برؤى جديدة حول iPhone 17 Air، الذي كان يُعرف سابقًا باسم iPhone17 Slim. وفقًا لليوتيوبر، تستعد أبل لمنافسة سامسونج وهاتفها جالاكسي S25 Edge من خلال تقديم شاشة أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.

على الرغم من أن سامسونج لم تكشف بعد عن مواصفات شاشة Galaxy S25 Edge، فإن التوقعات تشير إلى أنها ستستخدم شاشة بحجم 6.7 بوصة، تمامًا مثل Galaxy S25 Plus. وبدلاً من اعتماد شاشة بحجم 6.6 بوصة كما أفادت التقارير السابقة، يُقال إن أبل ستسعى لمطابقة حجم شاشة سامسونج في هذا الجانب.

مع ذلك، يقدّم روس يونغ، مؤسس شركة Display Supply Consultants (DSCC)، منظورًا مختلفًا، إذ يؤكد أن أياً من هذه الأحجام لا يعكس بدقة ما يمكن توقعه من iPhone 17 Air. وبدلاً من ذلك، يشير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة 6.55 بوصة، مما يجعله في موقع وسطي بين حجم iPhone 16 Pro و iPhone 16 Plus.

وفقًا ليونغ، سيظل هذا الحجم ثابتًا مع الجيل التالي من iPhone 17 Air في عام 2026، إلا أن تغييرات قد تطرأ في 2027، حيث من المحتمل أن تعتمد أبل شاشة أكبر لتحل محل 6.55 بوصة الحالية. ومع ذلك، لم يكشف المحلل عن أي تفاصيل إضافية حول هذه التغييرات حتى الآن.

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