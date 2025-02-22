شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تعلن عن وسيلة جديدة للمبدعين لزيادة الأرباح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت انستجرام، عن وسيلة جديدة للمبدعين لكسب المال من خلال إعلانات الشراكة تسمى Testimonials، والذى يعد نوع من المحتوى تنشره العلامة التجارية بالتعاون مع منشئ المحتوى للترويج لمنتج أو خدمة.



وتظهر مثل هذه الإعلانات على حساب منشئ المحتوى على Instagram في شكل مقاطع فيديو أو نص مكتوب فقط.



وتقول الانستجرام إن شكل إعلانها الجديد يتبع وسيطًا نصيًا فقط يمكن تكديسه فوق الصفقات الحالية مع العلامات التجارية.

شهادات على Instagram



في منشور بالمدونة، قامت Meta بتفصيل شكل إعلان الشراكة الجديد الخاص بها، حيث يقال إن الشهادات عبارة عن تأييدات نصية قصيرة فقط، والتي تقول الشركة إنها وسيلة سريعة لكسب المال.

ويمكن لمنشئي المحتوى كتابة رسالة قصيرة أقل من 125 حرفًا تتعلق بحملة العلامة التجارية أو منتجها وإرسالها إليهم، والتي سيتم إرفاقها بعد ذلك بالإعلان ذي الصلة.

وسوف تظهر كتعليقات على منشور معين مع علامة دعائية، مثبتة في الأعلى، مما يمكنهم من تحديد أنفسهم كمروجين مدفوع الأجر.

ويكمن السبب وراء هذه الخطوة، بعد أن أكدت Meta أن 40 %من مستخدمي Instagram يأخذون في الاعتبار توصيات منشئي المحتوى عند التسوق.

و من خلال إعلانات الشراكة، يقال إن منشئي المحتوى لديهم خيار تحصيل المزيد من الأموال مع توسيع نطاق وصولهم أيضًا على منصة التواصل الاجتماعي.

ميزات جديدة أخرى

لقد طرح Instagram العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا، و يتضمن ذلك خيارات جديدة في الرسائل المباشرة التي تمكن المستخدمين من ترجمة الرسائل بلغات مختلفة في الدردشات الخاصة وجدولة الرسائل ومشاركة معاينات الموسيقى مع الآخرين دون مغادرة نافذة الدردشة.