شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق خطة "Premium Lite" الأرخص فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

تخطط جوجل لتزويد مستخدمى يوتيوب ببديل لخدمتها المميزة، وهو بديل أرخص ولكنه خالٍ من الإعلانات، الخطة الجديدة معروفة داخليًا باسم "Premium Lite"، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يوتيوب سيستخدم نفس الاسم للإصدار الرسمى.

وفقًا لبلومبرج ، سيتم الإعلان عن الإصدار الأرخص من YouTube Premium قريبًا، لكنه لن يتوفر إلا في أربع دول عند الإطلاق: الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتايلاند.

الهدف الرئيسي لخدمة "Premium Lite" هو مستخدمي YouTube الذين يفضلون مشاهدة البرامج بدلاً من مقاطع الفيديو الموسيقية، يذكر التقرير أيضًا أن "Premium Lite" ستوفر للأعضاء إمكانية الوصول إلى "مكتبة ضخمة من البودكاست ومقاطع الفيديو التعليمية بدون إعلانات".

وسيظل أعضاء Premium Lite الذين يرغبون في مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية بدون إعلانات مضطرين إلى الدفع مقابل Premium ، ولا يوجد ذكر للسعر حتى الآن، لكن يجدر بالذكر أن تكلفة YouTube Premium تبلغ 13.99 دولارًا في الولايات المتحدة، ويجب أن تكون النسخة Lite أرخص بكثير نظرًا لأنها لا تتضمن YouTube Music Premium، والتي تكلف 10.99 دولارًا بشكل فردي.

وصرح متحدث باسم YouTube بما يلي: "كجزء من التزامنا بتزويد مستخدمينا بمزيد من الاختيار والمرونة، قمنا باختبار عرض YouTube Premium الجديد مع معظم مقاطع الفيديو بدون إعلانات في العديد من أسواقنا ، ونأمل في توسيع هذا العرض ليشمل المزيد من المستخدمين في المستقبل بدعم من شركائنا.

وقد كانت شركة يوتيوب تختبر نسخة أرخص من خطتها المميزة منذ عدة أشهر، ولكن ليس في الولايات المتحدة ، ومن غير الواضح ما هي الفوائد الأخرى التي سيحصل عليها أعضاء Premium Lite بخلاف القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والبودكاست.

ربما تكون القدرة على تنزيل المحتوى لمشاهدته دون اتصال بالإنترنت من بين المزايا التي ستقدمها خدمة Premium Lite القادمة، إلى جانب خيار تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية.

وبناءا على هذا التقرير، يبدو أن Premium Lite لم يعد مجرد خدمة تستهدف الأسواق الناشئة، بل أصبح منتجًا عالميًا يهدف إلى تقديم بديل أرخص لمستخدمي YouTube ذوي الاحتياجات المختلفة.