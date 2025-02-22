شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Google Pixel تضاعف إيراداتها بالهند لـ6 ترليون روبية في 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة Dixon Technologies India، التي تقوم بتجميع هواتف Pixel الذكية من Google، مضاعفة إيراداتها في هذا العام المالي، مدفوعة بالنمو السريع في تصنيع الإلكترونيات المحلية.

واكتسب تصنيع الإلكترونيات زخما في الهند مع قيام الشركات العالمية العملاقة، بما في ذلك شركتي ألفابت وجوجل وأبل، بتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين.

وأبلغت الشركة المصنعة للعقد عن إيرادات روبية 177.13 مليار دولار (2.04 مليار دولار) للسنة المالية 2024 التي انتهت في مارس، بزيادة 45 %عن العام السابق.

و بلغت إيراداتها روبية. 285.77 مليارًا للتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

وتوسعت شركة ديكسون، التي يقع مقرها في نويدا، والتي تقوم أيضًا بتجميع الهواتف الذكية، إلى تصنيع المكونات حيث تخطط الهند لتقديم حوافز بمليارات الدولارات لتصنيع قطع غيار للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.



و من المتوقع أن ينمو قطاع تصنيع الإلكترونيات في الهند إلى 6 تريليون روبية في السنة المالية 2027 .



ومع ذلك، فإن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات متبادلة اعتبارًا من أوائل أبريل قد يشكل خطرًا، حيث يقدر المحللون الخسائر المحتملة بنحو 7 مليارات دولار (حوالي 60.693 كرور روبية) سنويًا لقطاعات التصدير الهندية.