شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح وكيل ذكاء اصطناعي لمشتركي ChatGPT Pro في أكثر من 8 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت OpenAI، وكيل للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أداء المهام نيابة عن المستخدمين، لمشتركي ChatGPT Pro في عدة بلدان حول العالم، وهم أستراليا والبرازيل وكندا والهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والمزيد من البلدان.

وقالت OpenAI إن المشغل سيكون متاحًا في معظم الأماكن التي يتوفر فيها ChatGPT، باستثناء الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.

يعد Operator، الذي تم إطلاقه في يناير في الولايات المتحدة، أحد أدوات "وكيل الذكاء الاصطناعي" العديدة الموجودة في السوق والتي يمكن توجيهها للقيام بأشياء مثل حجز التذاكر، أو إجراء حجوزات المطاعم، أو تقديم تقارير النفقات، أو التسوق على مواقع التجارة الإلكترونية.

وأصبحت الأداة متاحة حاليًا فقط للمشتركين في خطة ChatGPT Pro بقيمة 200 دولار شهريًا، فلا يمكنك استخدامه إلا عبر صفحة ويب مخصصة، لكن الشركة قالت إنها تخطط لجعل المشغل متاحًا لجميع عملاء ChatGPT.

ويعمل المشغل في نافذة متصفح منفصلة (يمكن للمستخدمين التحكم فيها في أي وقت) لإكمال المهام.

هناك منافسة كبيرة في هذا المجال، مع شركات مثل Google وAnthropic وRabbit والتي يمكنها أداء مهام مماثلة، و لا يزال مشروع جوجل مدرجًا في قائمة الانتظار، وتمنح Anthropic إمكانية الوصول إلى واجهة الوكيل الخاصة بها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، ونموذج عمل Rabbit متاح فقط للمستخدمين الذين يمتلكون جهازه.

