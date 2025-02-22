شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من تطبيقات التجسس على هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تطبيقات برامج التجسس المخصصة للمستهلكين والتي تراقب بشكل سري ومستمر رسائلك الخاصة وصورك ومكالماتك الهاتفية وموقعك في الوقت الفعلي مشكلة مستمرة لمستخدمي Android، ويمكن أن يساعدك هذا الدليل في تحديد وإزالة تطبيقات المراقبة الشائعة من هاتف Android الخاص بك، بما في ذلك TheTruthSpy وCocospy وSpyic وغيرها.

وأفاد تقرير أنه كثيرًا ما يتم بيع تطبيقات برامج التجسس المخصصة للمستهلكين تحت ستار برامج مراقبة الأطفال أو تتبع الأسرة، ولكن يشار إليها باسم "برامج الملاحقة" و"برامج الأزواج" لقدرتها أيضًا على تتبع ومراقبة الشركاء أو الأزواج دون موافقتهم.

ويتم تنزيل تطبيقات برامج التجسس هذه من خارج متجر تطبيقات Google Play، ويتم زرعها على الهاتف دون إذن الشخص، وغالبًا ما تختفي من الشاشة الرئيسية لتجنب اكتشافها.

تعتمد تطبيقات Stalkerware على إساءة استخدام ميزات Android المضمنة التي تستخدمها الشركات عادةً لإدارة هواتف عمل موظفيها عن بُعد أو استخدام وضع إمكانية الوصول في Android للتطفل على جهاز شخص ما.

قد تلاحظ أن هاتفك يعمل بشكل غير عادي، أو يعمل بشكل أكثر دفئًا أو أبطأ من المعتاد، أو يستخدم كميات كبيرة من بيانات الشبكة، حتى عندما لا تستخدمه بشكل نشط.

ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية يمكن التحقق لمعرفة ما إذا كان جهاز Android الخاص بك قد تم اختراقه بسرعة وسهولة، خلال الطرق التالية:

1.ضع في اعتبارك أن إزالة برامج التجسس من هاتفك قد تنبه الشخص الذي زرعها، مما قد يخلق موقفًا غير آمن.

2.يقدم التحالف ضد Stalkerware النصائح والإرشادات لضحايا برامج Stalkerware والناجين منها.

3.تأكد من تشغيل Google Play Protect

4. Google Play Protect واحدًا من أفضل وسائل الحماية للحماية من تطبيقات Android الضارة من خلال فحص التطبيقات التي تم تنزيلها من متجر تطبيقات Google والمصادر الخارجية بحثًا عن علامات النشاط الضار المحتمل.

تتوقف وسائل الحماية هذه عن العمل عند إيقاف تشغيل Play Protect. ، فمن المهم التأكد من تشغيل Play Protect للتأكد من أنه يعمل ويبحث عن التطبيقات الضارة.

5.كما يمكنك التحقق من تمكين Play Protect من خلال إعدادات تطبيق Play Store ويمكنك أيضًا البحث عن التطبيقات الضارة، إذا لم يتم إجراء الفحص بالفعل.