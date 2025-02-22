شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يرصدون جليدًا بلاستيكيًا نادرًا فى أعماق الكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة نشرت في مجلة nature، عن التوصل إلى جليد بلاستيكي وهو هجين نادر من المواد الصلبة والسائلة، يتشكل في ظل ظروف قاسية، مما يكشف عن رؤى كوكبية.

وقد تم رصد مرحلة نادرة من الجليد، يُعتقد أنها موجودة في أعماق الكواكب الخارجية والأقمار الجليدية، في ظروف معملية لأول مرة، وحدد العلماء شكلًا هجينًا من الماء يسمى الجليد البلاستيكي، والذي يُظهر خصائص كل من الجليد الصلب والماء السائل تحت ضغط ودرجة حرارة شديدين.

ومن المتوقع أن يوفر الاكتشاف رؤى جديدة حول التركيب الداخلي للأجرام السماوية مثل نبتون وقمر المشتري أوروبا ، مما قد يؤثر على الدراسات حول قابلية الكواكب للسكن.

تحديد خصائص الجليد البلاستيكي في ظل الظروف القاسية

ويتشكل الجليد البلاستيكي عندما يتعرض الجليد لدرجات حرارة أعلى من 177 درجة مئوية وضغوط تتجاوز 30 ألف بار ، وتحتفظ هذه المرحلة بشبكة بلورية مكعبة، تشبه الجليد السابع، لكنها تسمح لجزيئات الماء بالدوران مع البقاء ثابتة في مكانها.

وأوضحت ليفيا بوف، عالمة الفيزياء بجامعة سابينزا في روما، أن المادة تتميز باللدونة، مما يعني أنه يمكن تشويهها مع الحفاظ على بنيتها.

وأجريت التجارب في معهد لاو-لانجيفين في فرنسا، حيث تم استخدام شعاع نيوتروني لقياس الحركة الجزيئية في ظل ظروف قاسية، وتعرضت عينات المياه لبيئات ذات ضغط مرتفع، وقدمت النيوترونات المتناثرة بيانات تؤكد وجود الجليد البلاستيكي السابع، وعلى عكس التوقعات النظرية السابقة، وجد الباحثون أن الجزيئات تدور بطريقة متقطعة بدلاً من التحرك بحرية.

الدور المحتمل في تطور الكواكب

وصرح بابتيست جورنو، عالم الكواكب بجامعة واشنطن في سياتل ، لـ Science News أن الجليد البلاستيكي السابع ربما لعب دورًا في تشكيل الهياكل الداخلية لأقمار مثل أوروبا وتيتان أثناء تكوينها المبكر ، وقد يكون وجود هذه المرحلة قد أثر على احتباس الماء داخلها.