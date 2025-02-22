شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Among Us VR تتحول إلى لعبة ثلاثية الأبعاد تقليدية لأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت لعبة Among Us VR أنها حققت نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها لأول مرة في عام 2022 ، والآن أعلن المطوران Innersloth وSchell Games أنهما يعيدان تنظيم عنوان الواقع الافتراضي لمشغلات الكمبيوتر التقليدية.

ويمكن تشغيل لعبة Among Us 3D بدون سماعة رأس وستكون متاحة عبر Steam في المستقبل القريب.

وتخصص لعبة Among Us 3D لأربعة إلى عشرة لاعبين وتتضمن دردشة صوتية محلية قريبة، دون الحاجة إلى منصة تابعة لجهة خارجية ، وستعود جميع الألعاب الصغيرة، على الرغم من وجود بعض الألعاب الجديدة أيضًا.

كما تتميز باللعب المتقاطع مع لعبة Among Us VR، ولكن ليس مع اللعبة الأصلية ، ومع ذلك، سيكون هناك مجموعة موسعة من الأزياء لتقديم "عدد لا نهاية له من مجموعات التخصيص التجميلية" ، وهناك عملة جديدة داخل اللعبة تسمى Stardust والتي من المفترض أن يتم استخدامها لشراء بعض هذه الملابس.

ولا يوجد تاريخ إصدار بعد، بخلاف ما تم الاعلان عنه بأنها "قريبًا" ، ومع ذلك، سيكون العرض التجريبي متاحًا للاعبين الأمريكيين كجزء من Steam Next Fest في الفترة من 24 فبراير إلى 3 مارس ، وقد تم بالفعل إجراء الطلبات المسبقة للعبة الكاملة على Steam.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن ذراع نشر يسمى Outersloth، و هناك أيضًا رسم كاريكاتوري سيأتي قريبا