شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 16e يحتوى على نسخة معدلة من شريحة A18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن هاتف iPhone 16e الجديد، والذي يأتي مزودًا بمعالج A18، هذا هو نفس المعالج المستخدم في iPhone 16 و iPhone 16 Plus،ومع ذلك، كما ذكر موقع 9to5Mac، هناك اختلاف طفيف في الشريحة داخل iPhone 16e، مما يشير إلى أن آبل تستخدم نسخة معدلة (binned chip) من المعالج في هذا الطراز الأقل تكلفة، لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟

ما هي الشريحة المعدلة (Binned Chip)؟

قبل إصدار iPhone 16e، كان هناك بالفعل نسختان مختلفتان من شريحة A18:

‏ • A18 Pro: تحتوي على وحدة معالجة مركزية (CPU) سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات (GPU) سداسية النواة،تُستخدم هذه الشريحة في هواتف iPhone 16 Pro.

‏ • A18: تحتوي على وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ولكن مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة. تُستخدم في هواتف iPhone 16 و iPhone 16 Plus.

• كلا الإصدارين يأتيان بذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت.

ما الاختلاف في شريحة A18 داخل iPhone 16e؟

بحسب آبل، يحتوي iPhone 16e على شريحة A18، ولكن مع وحدة معالجة رسومات رباعية النواة، أي نواتين أقل من A18 Pro ونواة واحدة أقل من A18 في iPhone 16 و 16 Plus.

هذا يشير إلى أن معالج A18 في iPhone 16e هو نسخة معدلة (binned chip)، تمامًا كما يُرجح أن يكون A18 في iPhone 16 نسخة معدلة من A18 Pro.

ما معنى Binned Chip؟

عملية chip binning هي جزء من مراقبة الجودة في تصنيع الشرائح. بدلاً من إتلاف الشرائح التي لا تصل إلى أقصى أداء لجميع أنويتها، يتم إلغاء تنشيط بعض الأنوية واستخدام الشريحة بإمكانيات أقل.

ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل شريحة معدلة، على سبيل المثال، جهاز iPad mini 7 يحتوي على نسخة من شريحة A17 Pro لكن بوحدة GPU ذات نواة أقل مقارنة بالشريحة الأصلية.

هل يعني ذلك أن iPhone 16e أبطأ أو أقل أداءً؟

بالنسبة للمستخدم العادي، لن يكون هناك فرق ملحوظ، حيث أن وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي نفسها الموجودة في iPhone 16 الأساسي، وهي قوية بما يكفي للتعامل مع المهام المكثفة.

الفرق الرئيسي هو في أداء الرسومات،على سبيل المقارنة، وحدة GPU في iPhone 16 Pro أسرع بحوالي 15% من وحدة A18 الأساسية بسبب وجود نواة إضافية.

المستخدمون الذين قد يلاحظون فرقًا هم أولئك الذين يلعبون ألعابًا ثلاثية الأبعاد باستمرار أو يقومون بتحرير الفيديوهات على هواتفهم، ولكن بالنسبة لأي شخص ينتقل من iPhone قديم، حتى النسخة المعدلة من A18 ستكون أسرع بكثير.

إلى جانب معالج A18، يتميز هاتف iPhone 16e بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وميزة Face ID، ومنفذ USB-C، كما يأتي مزودًا بأول مودم 5G مخصص من آبل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وبدأت الطلبات المسبقة لهاتف iPhone 16e يوم الجمعة 21 فبراير، وستصل الطلبات الأولى يوم 28 فبراير، حيث يبدأ السعر من 599 دولارًا لسعة 128 جيجابايت، مع توفر خيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وتتيح أبل الألوان الأبيض والأسود.