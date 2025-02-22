شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن قرب الانتهاء من المراحل النهائية لافتتاح أول متجر تجزئة بالهند في منافسة لـ آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جوجل، أنها من المقرر أن تنتهى من المراحل النهائية من اختيار موقعها المقرر افتتاحه في الهند لأول مرة، ليكون المتجر الأول للبيع بالتجزئة الفعلية خارج الولايات المتحدة.

من الممكن أن يكون متجر جوجل موجودًا في أو بالقرب من نيودلهي ومومباي، حيث يشير التقرير إلى أن المتاجر ستمتد على مساحة 15000 قدم مربع تقريبًا وقد يستغرق افتتاحها ستة أشهر على الأقل، على الرغم من أن الجداول الزمنية قد تتغير.

ويعد أحد مواقع المتاجر المحتملة قيد الدراسة هو جوروجرام، وهي مدينة تابعة بالقرب من نيودلهي، موطن العلامات التجارية المعروفة مثل ميتا.

وفي حين أن الموافقات التنظيمية لا تزال معلقة، تقول المصادر إن توسيع جوجل للبيع بالتجزئة في الهند يمثل خطة ملموسة سيتم تنفيذها قريبًا.

كما تم أخذ مدينة بنجالورو (المدينة التي تمثل أهمية بالغة لازدهار التكنولوجيا في الهند) بعين الاعتبار، لكن نيودلهي ومومباي برزتا في المقدمة.

و الهدف هو إنشاء موطئ قدم قوي في الهند، وإذا كان أداء المتاجر الأولية جيدًا، فمن الممكن أن تتبعها مواقع إضافية.

في الوقت الحالي، تعتمد جوجل على تجار التجزئة المعتمدين من طرف ثالث لبيع منتجاتها في الهند، مثلما فعلت شركة أبل قبل افتتاح أول متاجرها التي تديرها الشركة في عام 2023.

في ذلك الوقت، افتتح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل بنفسه متاجر في مومباي ونيودلهي.

وتتطلع شركة محركات البحث العملاقة إلى تبني استراتيجية مشابهة لاستراتيجية شركة آبل، التي نجحت في استخدام متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها لزيادة المبيعات على مدى العقدين الماضيين.

تدير شركة Apple أكثر من 500 متجر حول العالم وشهدت نجاحًا كبيرًا في المبيعات المباشرة للمستهلك.