شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة فرز المكالمات على هواتف أندرويد.. كيف تعمل الخدمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تهدف إلى تحسين فرز المكالمات على الهاتف، حيث تقدم مرشحات مختلفة لفرز المكالمات بناءً على نوعها، من المكالمات غير المرغوب فيها إلى المتصلين غير المعروفين.

ومن المفترض أن يشاهد المستخدمون الآن المكالمات مصنفة في فئات مختلفة بدلاً من تدفق مستمر يسردها جميعًا، وقد تم تقديم الميزة سابقًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق الهاتف ولكن يقال إنها تم إصدارها على نطاق واسع لجميع مستخدمي Android.

المرشحات في تطبيق الهاتف من جوجل

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، يمكن لتطبيق الهاتف الآن تصنيف المكالمات حسب نوعها، مثل الكل، والفائتة، وجهات الاتصال، والمكالمات غير المرغوب فيها، وغير المزعجة، وهذا يجعل من السهل البحث عن متصلين محددين بدلاً من الاضطرار إلى التمرير عبر قائمة المتصلين غير المرتبطين.



ومع ذلك، فإنه يتميز فقط بمجموعة محددة من المرشحات ولا يتوفر للمستخدمين خيار البحث عن المكالمات على أساس مكالماتهم الواردة أو الصادرة.

وقد تم الإبلاغ لأول مرة عن تقديم مرشحات المكالمات مع تحديث 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 لتطبيق الهاتف في الشهر الماضي، و في ذلك الوقت، كان مقتصرًا على مستخدمي الإصدار التجريبي، دون أي معلومات حول طرحه للجمهور.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه يتم طرحه الآن لجميع مستخدمي Android.

تدابير أخرى لحماية البريد العشوائي

وتضاف هذه الوظيفة إلى القائمة المتزايدة من الميزات التي طرحتها جوجل في الأشهر الأخيرة لتعزيز راحة المستخدم وتقليل عدد مكالمات البريد العشوائي الواردة.

ويتضمن ذلك ميزة Call Screen على أجهزة Pixel والتي تمكن وظيفة الوكيل من العمل كوسيط بين المتصل والمتلقي، ويمكنها معرفة اسم المتصل والغرض من الاتصال، وتزويد المتلقي بنسخة من المحادثة لمساعدته في تحديد ما إذا كان يرغب في تلقي المكالمة أم لا.