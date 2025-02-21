شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: يجب إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها والاتجاه إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد إيلون ماسك،رئيس شركة سبيس إكس والمستشار المقرب لترامب، أنه ينبغي إنهاء عمل محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث قال عبر X"لقد حان الوقت لبدء الاستعدادات لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها، ولقد خدمت غرضها، وهناك فائدة تدريجية ضئيلة للغاية، دعونا نذهب إلى المريخ"،

كما أنه في منشور آخر على X، وضع الجدول الزمني المفضل لديه قائلا: "القرار متروك للرئيس، لكن أوصى في أقرب وقت ممكن.. أوصي بسنتين من الآن".

بدأت وكالة ناسا وشركاؤها في مشروع محطة الفضاء الدولية، مع وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس، في عام 1998.

وقد استضاف المختبر طواقم رواد فضاء متناوبة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2000، مما ساعد البشرية على تعلم العيش في الفضاء حتى يكونوا جاهزين بشكل أفضل للوصول إلى القمر والمريخ.

ويخطط الشركاء لإنزال المحطة بطريقة منظمة في عام 2030، باستخدام مركبة إنزال من المدار تقدمها شركة سبيس إكس.

فيما قالت روسيا مرارًا وتكرارًا إنها تريد مغادرة برنامج محطة الفضاء الدولية مبكرًا وهي ملتزمة حاليًا حتى عام 2028 فقط، أي بعد عام من رغبة ماسك في إنزال المختبر المداري.

ولا ينبغي أن يكون تركيز ماسك على المريخ باعتباره الوجهة التالية للبشرية بعد مدار الأرض المنخفض مفاجئًا؛ فقد كان الملياردير يضع الكوكب الأحمر في مرمى بصره منذ فترة طويلة.

ولكن هذه ليست خطة ناسا في الوقت الحالي، حيث تعمل الوكالة على إرسال رواد فضاء إلى القمر عبر برنامج أرتميس، وتنظر إلى أقرب جار للأرض باعتباره حجر الأساس إلى الكوكب الأحمر.