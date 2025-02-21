شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS سيمنح مستخدمي iPhone 15 Pro ذكاءً بصريًا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير أنه سيكون لدى مستخدمي iPhone 15 Pro قريبًا سبب أقل للتفكير في الترقية إلى هاتف سلسلة iPhone 16 ، وذلك لأن الذكاء البصري المعادل لـ Google Lens من Apple، سيأتي إلى سلسلة Pro-series الرائدة لعام 2023، وفقًا لـ Daring Fireball.

ويمكن لمستخدمي iPhone 16 و16 Pro تشغيل الذكاء البصري من خلال الضغط لفترة طويلة على زر الكاميرا المخصص لهم ، ولكن مثل iPhone 16e الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا (والذي يدعم الميزة أيضًا)، لا يحتوي iPhone 15 Pro وPro Max على زر كاميرا فعلي ، لذلك، سيتعين على جميع الهواتف الثلاثة تعيينه لزر الإجراء أو استخدام اختصار مركز التحكم، والذي سيصل في تحديث البرنامج القادم.

ولم تذكر شركة Apple إصدار iOS الذي سيجلب ميزة البحث المرئي من Apple Intelligence إلى سلسلة iPhone 15 Pro، ومع ذلك، يشتبه الخبراء في أنه سيكون في نظام التشغيل iOS 18.4، والذي قد يصل لمختبري النسخة التجريبية.

ويتيح لك Visual Intelligence، وهو جزء من مجموعة Apple Intelligence من ميزات الذكاء الاصطناعي، توجيه الكاميرا نحو شيء ما واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليله في الوقت الفعلي، و إنه يقوم ببعض الأشياء من تلقاء نفسه، ولكنه يصبح أكثر فائدة مع المعلومات من اختصاراته المستمرة التي تظهر على الشاشة إلى ChatGPT أو Google Image Search.

ويمكن للذكاء المرئي أيضًا القيام ببعض الأشياء دون مساعدة Google أو OpenAI يمكنك التفاعل مع النص: الترجمة والقراءة بصوت عالٍ والتلخيص ، أو تعرف على نشاط تجاري توجه هاتفك نحوه: اعرض ساعات عمله وقائمته وخدماته أو اشترِ شيئًا منه.

لذا، ينبغي لمالكي iPhone 15 Pro وPro Max أن يستشعروا ذلك قريبًا .