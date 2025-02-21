شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل بقمر الربع الثالث من شهر فبراير من خلال لعبة تفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل جوجل بمرحلة الربع الثالث لقمر فبراير من خلال لعبة بطاقات تفاعلية، حيث تسلط رسومات جوجل التخطيطية لنصف القمر الضوء على المراحل المختلفة لدورة القمر، وتتحدى لعبة البطاقات اللاعبين لمطابقة مراحل القمر المختلفة البطاقات من أجل إنشاء دورة قمرية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، حدث الربع الثالث للقمر في فبراير والمعروف أيضًا باسم الربع الأخير للقمر أمس الخميس 20 فبراير، وتقول مقدمة اللعبة "نصف القمر هو نقطة التحول في دورة القمر، حيث يغير التوازن بين الضوء والظلام مثل الحركات في لعبة سماوية".



بحث جوجل عن القمر

يخضع القمر لثماني مراحل مميزة في دورته التي تبلغ 29.5 يومًا تقريبًا: القمر الجديد، الهلال المتزايد، الربع الأول، الأحدب المتزايد، البدر، الأحدب المتناقص، الربع الثالث والهلال المتناقص، ومع دوران القمر حول الأرض، تضيء الشمس أجزاء مختلفة من سطح القمر، مما يخلق مراحل قمرية مختلفة للمشاهدين على الأرض.

كما أن القمر حاليًا في طور الربع الثالث، مما يدل على أنه أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض، ومع ذلك، من وجهة نظرنا على الأرض، يبدو القمر مضاءً بنصفه بواسطة الشمس لأنه في منتصف الدورة من اكتمال القمر إلى القمر الجديد التالي.

أعلنت جوجل أن لعبة البطاقات القمرية هذه ستظهر Doodle على محرك البحث مرة واحدة في الشهر، تزامنًا مع الدورة القمرية.

ويتم منح اللاعبين بطاقات بمراحل قمرية مختلفة ويجب عليهم مطابقتها بشكل مناسب لكسب النقاط، ولعل الهدف هو اللعب من خلال تسع لوحات لفتح أربع بطاقات برية يمكن أن تساعدك على الفوز على طول الطريق.