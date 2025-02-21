شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم إطلاق منصة DeepSeek.. وصول عدد مستخدمى ChatGPT النشطين إلى 400 مليون أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، أن ChatGPT تجاوز نحو 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا ، وقال Brad Lightcap مدير العمليات في OpenAI، على X حول إحصائيات الجمهور الجديدة: "نشعر بأننا محظوظون جدًا لخدمة 5% من العالم كل أسبوع".

وهذا الرقم هو ضعف عدد المستخدمين النشطين الأسبوعي الذي أبلغت عنه الشركة في أغسطس 2024، وهو ضعف الرقم الذي نشرته في نوفمبر 2023.

ويأتي أحدث إنجاز لمساعد الذكاء الاصطناعي بعد ضجة كبيرة حول منصة منافسة جديدة DeepSeek في وقت سابق من العام، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الحالية من أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة على وشك التخلص منها .

وتقول شركة OpenAI أنها على وشك التحرك لتبسيط عروض ChatGPT الخاصة بها بحيث لا يضطر المستخدمون إلى تحديد نموذج الاستدلال الذي سيستجيب للمدخلات، وستجعل نماذج GPT-4.5 وGPT-5 متاحة قريبًا في عملاء الدردشة وواجهة برمجة التطبيقات (API) ، مع إتاحة GPT-5 لمستخدمي OpenAI المجانيين، ويبدو أن ChatGPT مستعد لمواصلة توسيع قاعدة جمهوره في الأشهر المقبلة.



من الجدير بالذكر ، تدرس شركة OpenAI، تغيير النموذج التى تدرب بها نماذج الذكاء الاصطناعي لتحتضن بشكل صريح "الحرية الفكرية"، ونتيجة لذلك، سيتمكن ChatGPT في النهاية من الإجابة على المزيد من الأسئلة، وتقديم المزيد من وجهات النظر، وتقليل عدد الموضوعات التى لن يتحدث عنها برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعى.

و أعلنت شركة OpenAI عن تحديث لمواصفات النموذج الخاص بها، وهي وثيقة مكونة من 187 صفحة توضح كيفية قيام الشركة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على التصرف.