شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم هاتف iPhone 16e بكاميرا ضعيفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت آبل تصميم ميزة أنماط التصوير الفوتوغرافي (Photographic Styles) في سلسلة iPhone 16، والتي تم تقديمها لأول مرة مع iPhone 13، ولكن على الرغم من أن هاتف iPhone 16e يمتلك تقريبًا نفس الميزات مثل أشقائه الأغلى سعرًا، إلا أن الجهاز يبدو أنه يفتقر إلى أحدث جيل من أنماط التصوير الفوتوغرافي.

‏iPhone 16e وأنماط التصوير الفوتوغرافي

وفقًا للصفحة الرسمية لشركة آبل التي تقارن بين طرازات iPhone المختلفة، فإن أحدث جيل من أنماط التصوير الفوتوغرافي متاح فقط على iPhone 16 و iPhone 16 Pro، وحصل iPhone 16e على العديد من ميزات الكاميرا التي لم تكن متوفرة في iPhone SE الذي تم إيقافه، لكن يبدو أنه لن يدعم الجيل الجديد من أنماط التصوير الفوتوغرافي.

تذكر مواصفات iPhone 16e دعم “أنماط التصوير الفوتوغرافي” دون الإشارة إلى أنها من “الجيل الأحدث”، مما يشير إلى أن الهاتف يدعم نفس أنماط التصوير القديمة الموجودة في iPhone 13.

ما هي أنماط التصوير الفوتوغرافي؟

بالنسبة لأولئك غير المألوفين بهذه الميزة، قدمت آبل أنماط التصوير الفوتوغرافي (Photographic Styles) لأول مرة مع iPhone 13، على عكس الفلاتر العادية التي يتم تطبيقها على الصورة بعد التقاطها، تقوم هذه الميزة بتعديل الدرجة اللونية والتباين والدفء أثناء التصوير.

ونتيجة لذلك، تكون هذه التعديلات أكثر دقة، خصوصًا عند معالجة درجات لون البشرة والسماء.

مع iPhone 16، قامت آبل بتحسين هذه الميزة بشكل كبير، حيث أصبح الهاتف يخزن بيانات الألوان والضوء والظلال لكل صورة، مما يسمح بتعديل أنماط التصوير الفوتوغرافي بعد التقاط الصورة، هذا التحديث يوفر إمكانات أكبر بكثير لتحرير الصور.

لماذا لا يدعم iPhone 16e أحدث جيل من أنماط التصوير؟

لا يوجد تفسير واضح لسبب عدم دعم iPhone 16e لهذا التحديث، خاصة وأن الهاتف يحتوي على نفس معالج A18 وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مثل iPhone 16، قد يكون هذا القرار مرتبطًا بالإستراتيجية التسويقية لشركة آبل، على غرار عدم دعم التقاط الصور بتنسيق ProRAW على هواتف iPhone غير الاحترافية (Non-Pro).

إلى جانب معالج A18 وكاميرا 48 ميجابكسل، يأتي iPhone 16e بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، وميزة Face ID، ومنفذ USB-C، كما أنه مزود بأول مودم 5G مخصص من آبل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

تبدأ الطلبات المسبقة لهاتف iPhone 16e يوم الجمعة 21 فبراير، وستصل الطلبات الأولى يوم 28 فبراير، و يبدأ السعر من 599 دولارًا لسعة 128 جيجابايت، مع توفر خيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وتتيح أبل اللون الأبيض والأسود.