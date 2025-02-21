شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقائق صادمة عن كوكب WASP-121 b.. أمطار حديدية ودرجات حرارة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل علماء الفلك، إلى معلومات جديدة حول كوكب WASP-121 b، حيث وجدوا أنه يعاني من ظروف مناخية قاسية، وهطول أمطار حديدية يصاحبها الرياح العنيفة، وذلك على بعد حوالي 900 سنة ضوئية.



ويواجه كوكب WASP-121 b، نشاطاً جويًا مكثفًا، حيث تتجاوز سرعة الرياح سرعة أقوى الأعاصير المعروفة في النظام الشمسي.

و اكتشف علماء الفلك، أن الكوكب شديد الحرارة وبه تيارات نفاثة قوية تنقل المعادن المتبخرة عبر طبقات مختلفة من غلافه الجوي، مما يساهم في أنماط مناخية فريدة ومعقدة.



وتوصلت الظواهر الجوية المرصودة ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature، فقد تم إجراء عمليات الرصد باستخدام التلسكوب الكبير (VLT) في صحراء أتاكاما في تشيلي.

وتكشف النتائج أن عناصر مثل الحديد والتيتانيوم تنتقل عبر الكوكب بواسطة تيارات جوية قوية، مما يؤدي إلى أنماط مناخية معقدة.

وقالت الدكتورة جوليا فيكتوريا سايدل، الباحثة في مرصد كوت دازور، في بيان صحفي رسمي، إن مناخ الكوكب يتحدى الفهم الحالي للأرصاد الجوية، لأنه يحمل رياح عنيفة وأمطار معدنية

وينتمي WASP-121 b إلى فئة الكواكب المعروفة باسم كواكب المشتري شديدة الحرارة، حيث تبلغ كتلته حوالي 1.2 مرة كتلة كوكب المشتري.



ويدور حول نجمه خلال 30 ساعة أرضية فقط، نظرًا لقربه الشديد، فإن الكوكب مغلق مديًا، مما يعني أن أحد الجانبين يتعرض لضوء النهار المستمر بينما يظل الجانب الآخر في ظلام دائم.



وفي النهار، تتسبب درجات الحرارة القصوى في تبخر المعادن مثل الحديد، ويتم بعد ذلك نقل هذه العناصر عن طريق الرياح عالية السرعة إلى الجانب الليلي، حيث تتكثف وتتساقط على شكل أمطار معدنية سائلة.

كما تم اكتشاف تيار نفاث يمتد على نصف الكوكب، وينقل المواد الجوية بين نصفي الكرة الأرضية.